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Pedro Permuy

"Falo a língua do povo", diz Elton Ribeiro, da TV Gazeta, sobre sucesso

Com 35 anos, jornalista da afiliada da TV Globo no Espírito Santo é o queridinho do público na internet

Públicado em 

19 out 2020 às 06:00
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

O jornalista Elton Ribeiro em vivo da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo
O jornalista Elton Ribeiro em vivo da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Alguém poderia imaginar que um repórter, um dia, iria dar marteladas em uma faixa de areia de uma praia para interagir com o seu público? Mas o artifício não só é uma realidade como surte um efeito e tanto no rol da identificação. Elton Ribeiro, da TV Gazeta, não só fez isso para ilustrar reportagem sobre o modelo Douglas Norbim, o famoso Thor Capixaba, na última sexta (16), como faz o maior sucesso na internet por essa e outras tiradas ao vivo.
A cena é só uma ilustração para você, caro leitor, perceber que a espontaneidade é o chamariz que o jornalista usa para representar como ninguém, no Estado, o "gente como a gente" na TV. "Também já me vesti de Papai Noel em matéria de Natal, de super-herói em Dia das Crianças... E sou eu. Não é forçado. E acho que as pessoas percebem isso", fala.
E justifica: "Mas isso tudo é porque tenho liberdade para trabalhar. Chego já meio 'abusadinho' (risos), mas sem passar do limite. E algo que ouço muito, inclusive, é que eu não deixo de passar a informação. Fico muito grato quando escuto isso, principalmente, de jornalistas mais tradicionais, que também se mostram dispostos a acompanhar os novos movimentos da comunicação". 
O jornalista Elton Ribeiro em reportagem sobre o Thor Capixaba, de Guarapari (ES), no ES1, da TV Gazeta
O jornalista Elton Ribeiro em reportagem sobre o Thor Capixaba, de Guarapari (ES), no ES1, da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta/Reprodução
Morador de Vitória há um ano e quatro meses - mesmo tempo em que brilha na telinha da afiliada da TV Globo no Espírito Santo -, ele usa experiência de anos na profissão para gerar a maior identificação possível com o público.
"Sou um dos privilegiados por ficar confortável falando a língua do povo, a língua dessa galera. Porque vivi tudo isso "
Elton Ribeiro - Repórter da TV Gazeta
Antes de chegar à TV Gazeta, o jornalista de 35 anos passou pela Record, Band e alguns trabalhos no SBT, em São Paulo, e em outra empresa de mídia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. "Já fiz de tudo em televisão e isso ajuda muito. Hoje, quando vou para a rua, por todas as funções que já desempenhei, cria uma parceria muito boa com toda a equipe e a gente se envolve muito nas produções", completa.

ENFIM, O JORNALISMO COMUNITÁRIO

Mas essa fama na web, sim, é inédita para o capixaba de coração. "Nunca tive esses comentários na internet. O que acontecia era comentário dentro das empresas que eu trabalhava, mas nunca extrapolou tanto assim. E vejo quase todas as menções na web (risos). Recebo direto directs de pessoas me convidando para almoçar e fico refletindo: 'Imagina, chamar alguém para almoçar dentro da sua casa'. E eu aceito, tá?", brinca.
E a coluna, que não é boba nem nada, observou que com essa fonte de empatia, que esburra a torto e a direito, Elton só tem uma "rival": a já conhecida Daniela Carla. Para quem não lembra, o que os espectadores apontam como bordão da repórter virou até filtro do Instagram, "É muito triste, Philipe e Rafa", como este colunista já noticiou.

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No Twitter, um espectador chega a brincar: "Ai, ai... Há quem diga que Elton Ribeiro é o melhor repórter da Gazeta. Dani Carla dona da TV Gazeta!".
No entanto, a relação dos dois não teria como ser melhor, como qualquer um dos que acompanha as figuras no Instagram, por exemplo, vê com os stories descontraídos. "É uma interação muito boa e acho que Dani Carla, o Falcão... Também geram essa identificação porque viveram aquilo. Muita gente chega a perguntar como eu reajo quando vejo uma casa sem saneamento, por exemplo, como se aquilo fosse novidade. Nunca morei em uma, graças a Deus, mas via cenas assim perto da casa da minha mãe, no Guarujá, em São Paulo", confidencia.

FALANDO DA WEB...

Na internet não faltam reações positivas que surgem nos momentos em que Elton está dando o ar da graça na televisão. "O Elton Ribeiro é o cara que faltava na TV Gazeta. O cara é bom demais", escreveu um.
Outro chegou a comentar: "Elton Ribeiro é o melhor repórter já contratado pela TV Gazeta e apenas a minha opinião importa".

A MUSA É NOSSA!

Lembra de Daniele Tannure, a blogueira do Espírito Santo que acabou herdando uma cicatriz no bumbum após retirada de hidrogel que infeccionou? A musa de 33 anos não só superou a doença, que a coluna noticiou à época, como será a representante do Espírito Santo no Musa do Brasil 2020, concurso de beleza que acontece no dia 12 de dezembro em São Paulo.
Além de Daniele, outras candidatas de outros estados do Brasil vão concorrer ao título máximo da competição.
A blogueira Daniela Tannure, Musa do Espírito Santo 2020
A blogueira Daniela Tannure, Musa do Espírito Santo 2020 Crédito: John Abe

A LIVE DA EXPERIÊNCIA

O primeiro nome quem vem à mente de um capixaba que se preze quando o assunto é organização não pode ser outro que não a nossa Lucy Mizael, facilitadora doméstica e colunista da Revista.AG. Pois na última semana, ela se juntou a Josy Côgo - socialite que é chegada nos assuntos de mesa posta que já teve a história contada em A Gazeta - para falar sobre arrumação e recepção em casa. Um papo para lá de necessário no momento em que reuniões começam a ser permitidas 

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Na publicação com a live no Instagram de Lucy, os seguidores foram só elogios para as dicas das duas. "Josy agrega cultura e sabedoria à sua linda imagem. Melhor dizendo: linda e inteligente por dentro e por fora". Outro internauta considerou: "Josy e Lucy, mulheres lindas e boas anfitriãs. Live maravilhosa!". 
Ver essa foto no Instagram

@josycogo

Uma publicação compartilhada por ???? ?????? | Vida Prática (@dicasdalucymizael) em

VOLTO LOGO 

A coluna, a partir desta segunda (19), vai curtir uns dias de relax por aí (se cuidando!). No próximo dia 3 de novembro, estaremos de volta. Mas é claro que se o mundo dos famosos esquentar, este colunista dá as caras rapidinho só para contar as novidades e depois retorna para o descanso dos justos. Até logo! 

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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