"Falo a língua do povo", diz Elton Ribeiro, da TV Gazeta, sobre sucesso

O jornalista Elton Ribeiro em vivo da TV Gazeta, afiliada da Globo no Espírito Santo Crédito: TV Gazeta/Reprodução

A cena é só uma ilustração para você, caro leitor, perceber que a espontaneidade é o chamariz que o jornalista usa para representar como ninguém, no Estado, o "gente como a gente" na TV. "Também já me vesti de Papai Noel em matéria de Natal, de super-herói em Dia das Crianças... E sou eu. Não é forçado. E acho que as pessoas percebem isso", fala.

E justifica: "Mas isso tudo é porque tenho liberdade para trabalhar. Chego já meio 'abusadinho' (risos), mas sem passar do limite. E algo que ouço muito, inclusive, é que eu não deixo de passar a informação. Fico muito grato quando escuto isso, principalmente, de jornalistas mais tradicionais, que também se mostram dispostos a acompanhar os novos movimentos da comunicação".

O jornalista Elton Ribeiro em reportagem sobre o Thor Capixaba, de Guarapari (ES), no ES1, da TV Gazeta Crédito: TV Gazeta/Reprodução

Morador de Vitória há um ano e quatro meses - mesmo tempo em que brilha na telinha da afiliada da TV Globo no Espírito Santo -, ele usa experiência de anos na profissão para gerar a maior identificação possível com o público.

"Sou um dos privilegiados por ficar confortável falando a língua do povo, a língua dessa galera. Porque vivi tudo isso " Elton Ribeiro - Repórter da TV Gazeta

Antes de chegar à TV Gazeta, o jornalista de 35 anos passou pela Record, Band e alguns trabalhos no SBT, em São Paulo, e em outra empresa de mídia de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. "Já fiz de tudo em televisão e isso ajuda muito. Hoje, quando vou para a rua, por todas as funções que já desempenhei, cria uma parceria muito boa com toda a equipe e a gente se envolve muito nas produções", completa.

ENFIM, O JORNALISMO COMUNITÁRIO

Mas essa fama na web, sim, é inédita para o capixaba de coração. "Nunca tive esses comentários na internet. O que acontecia era comentário dentro das empresas que eu trabalhava, mas nunca extrapolou tanto assim. E vejo quase todas as menções na web (risos). Recebo direto directs de pessoas me convidando para almoçar e fico refletindo: 'Imagina, chamar alguém para almoçar dentro da sua casa'. E eu aceito, tá?", brinca.

No Twitter, um espectador chega a brincar: "Ai, ai... Há quem diga que Elton Ribeiro é o melhor repórter da Gazeta. Dani Carla dona da TV Gazeta!".

Aiai e há quem diga que Elton Ribeiro é o melhor repórter. DANI CARLA DONA DA TV GAZETA — Clæbæ (@ClebClap) July 25, 2020

No entanto, a relação dos dois não teria como ser melhor, como qualquer um dos que acompanha as figuras no Instagram, por exemplo, vê com os stories descontraídos. "É uma interação muito boa e acho que Dani Carla, o Falcão... Também geram essa identificação porque viveram aquilo. Muita gente chega a perguntar como eu reajo quando vejo uma casa sem saneamento, por exemplo, como se aquilo fosse novidade. Nunca morei em uma, graças a Deus, mas via cenas assim perto da casa da minha mãe, no Guarujá, em São Paulo", confidencia.

FALANDO DA WEB...

Na internet não faltam reações positivas que surgem nos momentos em que Elton está dando o ar da graça na televisão. "O Elton Ribeiro é o cara que faltava na TV Gazeta. O cara é bom demais", escreveu um.

O Elton Ribeiro era o cara que faltava na tv gazeta vei, o cara é bom demais kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — ??????? ? (@jhxrdan) October 12, 2020

Outro chegou a comentar: "Elton Ribeiro é o melhor repórter já contratado pela TV Gazeta e apenas a minha opinião importa".

Elton Ribeiro disparado melhor reporter da tv gazeta kkkkkkkkkk esse cara é hilário demais — francine (@francinev_) February 16, 2020

@eltonribeiro vi vc hoje na praia do morro enquanto fazia minha caminhada, quis parar pra falar com vc, dizer o qto admiro seu trabalho, você é maravilhoso, suas reportagens são informativas e animadas, vc é uma das melhores contratações da tv gazeta, bjsss!! https://t.co/lohTFVvyYV — Marinalva Fernandes (@Marinal27848851) October 12, 2020

A MUSA É NOSSA!

Além de Daniele, outras candidatas de outros estados do Brasil vão concorrer ao título máximo da competição.

A blogueira Daniela Tannure, Musa do Espírito Santo 2020 Crédito: John Abe

A LIVE DA EXPERIÊNCIA

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