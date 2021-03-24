Ex-BBB Jonas Sulzbach é tietado por criminoso em tentativa de golpe

O modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach Crédito: Instagram/jonas.mbt

O modelo Jonas Sulzbach, 35, compartilhou pelas redes sociais uma tentativa de golpe que sofreu pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. O curioso é que o criminoso resolveu tietar o ex-BBB após a farsa ser descoberta.

Jonas mostrou um print das conversas. No início, o golpista, que usava uma foto de uma mulher no perfil, pede a ele que envie de volta um código do aplicativo. O golpe é comum e serve para clonar o WhatsApp.

Sulzbach percebeu o golpe e respondeu: "Acha que sou trouxa?". Foi nesse momento que o criminoso se deu conta de que o celular era de uma celebridade e começou a ter uma conversa amigável.

"Jonas? Nossa, man. Desculpe aí. Nem sabia que era você. Minha coroa é muito sua fã e da Mari. Gostou hoje do resultado do BBB? Está morando em Itaim ou em Osasco?", perguntou o golpista.

Ex-BBB Jonas Sulzbach mostra tentativa de golpe no WhatsApp Crédito: Reprodução