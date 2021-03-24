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Ex-BBB Jonas Sulzbach é tietado por criminoso em tentativa de golpe

'Acha que sou trouxa?', indagou o modelo

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 14:47
O modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach
O modelo e ex-BBB Jonas Sulzbach Crédito: Instagram/jonas.mbt
O modelo Jonas Sulzbach, 35, compartilhou pelas redes sociais uma tentativa de golpe que sofreu pelo aplicativo de mensagens WhatsApp. O curioso é que o criminoso resolveu tietar o ex-BBB após a farsa ser descoberta.
Jonas mostrou um print das conversas. No início, o golpista, que usava uma foto de uma mulher no perfil, pede a ele que envie de volta um código do aplicativo. O golpe é comum e serve para clonar o WhatsApp.
Sulzbach percebeu o golpe e respondeu: "Acha que sou trouxa?". Foi nesse momento que o criminoso se deu conta de que o celular era de uma celebridade e começou a ter uma conversa amigável.
"Jonas? Nossa, man. Desculpe aí. Nem sabia que era você. Minha coroa é muito sua fã e da Mari. Gostou hoje do resultado do BBB? Está morando em Itaim ou em Osasco?", perguntou o golpista.
Ex-BBB Jonas Sulzbach mostra tentativa de golpe no WhatsApp
Ex-BBB Jonas Sulzbach mostra tentativa de golpe no WhatsApp Crédito: Reprodução
Depois do ocorrido, Jonas Sulzbach e a namorada, a modelo Mari Gonzalez, 27, riram da situação pelos Stories do Instagram. "Fala sério".

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