Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta!

Golpe no Instagram oferece jantar em restaurante de Vitória

Os golpistas usaram marca do estabelecimento e mandaram mensagem para clientes por meio das redes sociais; o restaurante alerta para a situação

Publicado em 20 de Março de 2021 às 17:54

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

20 mar 2021 às 17:54
celular, telefone móvel
Cliente relata golpe em Instagram de restaurante.  Crédito: Pixabay
Uma proposta de refeições gratuitas preparadas em um restaurante da Grande Vitória tornou-se a nova estratégia de um grupo de golpistas para clonar o aplicativo de mensagens WhatsApp. Através de contas similares à original do estabelecimento no Instagram, os suspeitos entram em contato com as possíveis vítimas, alegam que elas foram escolhidas em um sorteio do qual nunca participaram e que teriam direito a dois dos “melhores pratos” feitos no Ilha do Caranguejo.
O golpe foi constatado na manhã deste sábado (20) pela advogada Gabriela Basseti, que por sua experiência não foi mais uma das vítimas da ação dos criminosos.  Segundo a advogada, assim que a mensagem foi recebida na sua rede social, ela foi checar a procedência do conteúdo e viu que não se tratava da conta oficial do estabelecimento. "Notei que só tinham 25 seguidores no perfil e quando falaram que era para entrar em contato achei uma situação muito estranha", destaca. 
A advogada também ressaltou que assim que percebeu o golpe também entrou em contato com o estabelecimento para narrar a preocupação com o ocorrido. "Como sou cliente assídua, assim que vi o perfil falso, entrei em contato com o restaurante na mesma hora, e eles já estavam tranquilizando outros fregueses. Também deixo o alerta de que  não existe almoço de graça, sempre devemos ficar bem atentos a essas promoções relâmpago, não é a primeira vez que presencio a situação", alerta. 

COMO O GOLPE FUNCIONA

Os golpistas criaram no Instagram dois perfis  "fake" do restaurante, por meio do qual o golpe é aplicado aos clientes. Primeiramente, é enviada uma mensagem à vítima, informando que ela tem direito ao sorteio por seguir a página na rede social, mas para isso pede o nome completo e número de celular.

Veja Também

Golpe na Serra: criminosos se passam por funcionários da prefeitura

Quando os dados são repassados para o perfil falso, um SMS é enviado com um número de seis dígitos para o telefone da vítima. Na mensagem os golpistas afirmam que é preciso colar o código na mensagem do Instagram para que a participação seja válida.
Na verdade, o código é usado para clonar a conta de WhatsApp no aparelho dos criminosos. Em seguida, eles passam a utilizar a conta da vítima no aplicativo para pedir transferência em dinheiro aos contatos.

ALERTA AOS CLIENTES 

Após o registro dos golpes, o restaurante Ilha do Caranguejo publicou por meio das redes sociais oficiais uma nota alertando os clientes para garantir que os consumidores não sejam pegos e atraídos para as promoções relâmpago. No post, é ressaltado que o estabelecimento não realiza nenhum tipo de sorteio, ação ou promoção fora do perfil oficial e pede que os fregueses fiquem atentos para as ocorrências. Além disso, é solicitado que os clientes denunciem os perfis falsos. 
Restaurante alerta para golpe por meio do Instagram
Restaurante alerta para golpe Crédito: Reprodução/ @ilhadocaranguejo
A reportagem de A Gazeta tentou falar com os proprietários do restaurante Ilha do Caranguejo, entretanto, até a publicação desta matéria, o contato não foi efetivado. 

Veja Também

Restaurantes descumprem horário na pandemia e são fechados em Vitória

Guarapari contraria regra e autoriza restaurantes a funcionarem até 22h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Instagram Direito Redes Sociais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados