Golpe no Instagram oferece jantar em restaurante de Vitória

Cliente relata golpe em Instagram de restaurante. Crédito: Pixabay

Uma proposta de refeições gratuitas preparadas em um restaurante da Grande Vitória tornou-se a nova estratégia de um grupo de golpistas para clonar o aplicativo de mensagens WhatsApp. Através de contas similares à original do estabelecimento no Instagram, os suspeitos entram em contato com as possíveis vítimas, alegam que elas foram escolhidas em um sorteio do qual nunca participaram e que teriam direito a dois dos “melhores pratos” feitos no Ilha do Caranguejo.

O golpe foi constatado na manhã deste sábado (20) pela advogada Gabriela Basseti, que por sua experiência não foi mais uma das vítimas da ação dos criminosos. Segundo a advogada, assim que a mensagem foi recebida na sua rede social, ela foi checar a procedência do conteúdo e viu que não se tratava da conta oficial do estabelecimento. "Notei que só tinham 25 seguidores no perfil e quando falaram que era para entrar em contato achei uma situação muito estranha", destaca.

A advogada também ressaltou que assim que percebeu o golpe também entrou em contato com o estabelecimento para narrar a preocupação com o ocorrido. "Como sou cliente assídua, assim que vi o perfil falso, entrei em contato com o restaurante na mesma hora, e eles já estavam tranquilizando outros fregueses. Também deixo o alerta de que não existe almoço de graça, sempre devemos ficar bem atentos a essas promoções relâmpago, não é a primeira vez que presencio a situação", alerta.

COMO O GOLPE FUNCIONA

Os golpistas criaram no Instagram dois perfis "fake" do restaurante, por meio do qual o golpe é aplicado aos clientes. Primeiramente, é enviada uma mensagem à vítima, informando que ela tem direito ao sorteio por seguir a página na rede social, mas para isso pede o nome completo e número de celular.

Quando os dados são repassados para o perfil falso, um SMS é enviado com um número de seis dígitos para o telefone da vítima. Na mensagem os golpistas afirmam que é preciso colar o código na mensagem do Instagram para que a participação seja válida.

Na verdade, o código é usado para clonar a conta de WhatsApp no aparelho dos criminosos. Em seguida, eles passam a utilizar a conta da vítima no aplicativo para pedir transferência em dinheiro aos contatos.

ALERTA AOS CLIENTES

Após o registro dos golpes, o restaurante Ilha do Caranguejo publicou por meio das redes sociais oficiais uma nota alertando os clientes para garantir que os consumidores não sejam pegos e atraídos para as promoções relâmpago. No post, é ressaltado que o estabelecimento não realiza nenhum tipo de sorteio, ação ou promoção fora do perfil oficial e pede que os fregueses fiquem atentos para as ocorrências. Além disso, é solicitado que os clientes denunciem os perfis falsos.

Restaurante alerta para golpe Crédito: Reprodução/ @ilhadocaranguejo