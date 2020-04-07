'BBB 20': Jonas Sulzbach detona pai de Manu Gavassi: 'Mala'

O ex-BBB Jonas Sulzbach Crédito: Reprodução/Instagram @jonas.mbt

O jogo da discórdia da noite desta segunda (6) no " BBB 20 " foi tão forte que rendeu discussões até fora da casa mais vigiada do Brasil.

Depois da brincadeira com Tiago Leifert, Jonas Sulzbach , o marido de Mari Gonzalez e também ex-BBB, foi para a web atacar Zé Luiz, radialista que é pai de Manu Gavassi.

Durante a dinâmica, Mari disse que estava chateada por Manu ter se afastado. Depois, as duas até tentaram conversar, mas não chegaram a um consenso.

Na web, Zé Luiz criticou Mari por cobrar explicações de Manu e elogiou a filha, que no jogo ainda saiu em defesa de Babu Santana, em briga com a capixaba Gizelly.