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'BBB 20': Jonas Sulzbach detona pai de Manu Gavassi: 'Mala'

Marido de Mari Gonzalez e ex-BBB Jonas Sulzbach rebateu críticas que Zé Luiz, pai de Manu Gavassi, fez na web sobre o reality da Globo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 09:05

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 09:05

O ex-BBB Jonas Sulzbach
O ex-BBB Jonas Sulzbach Crédito: Reprodução/Instagram @jonas.mbt
O jogo da discórdia da noite desta segunda (6) no "BBB 20" foi tão forte que rendeu discussões até fora da casa mais vigiada do Brasil. 
Depois da brincadeira com Tiago Leifert, Jonas Sulzbach, o marido de Mari Gonzalez e também ex-BBB, foi para a web atacar Zé Luiz, radialista que é pai de Manu Gavassi. 
Durante a dinâmica, Mari disse que estava chateada por Manu ter se afastado. Depois, as duas até tentaram conversar, mas não chegaram a um consenso. 

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Na web, Zé Luiz criticou Mari por cobrar explicações de Manu e elogiou a filha, que no jogo ainda saiu em defesa de Babu Santana, em briga com a capixaba Gizelly. 
Quem não gostou nada da publicação foi Jonas, que logo rebateu o que o radialista escreveu: "A 'mala' ensinou o que é sororidade e empatia pra sua filha". 

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