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Vídeo: Gracyanne Barbosa dança com bumbum gigante: 'Vida própria'

Musa fitness surgiu com short minúsculo para mostrar atributo e fãs logo brincaram que o bumbum da esposa de Belo tem vida própria; veja vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 08:36

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 08:36

A musa Gracyanne Barbosa
A musa Gracyanne Barbosa Crédito: Reprodução/Instagram @graoficial
Gracyanne Barbosa comprovou que seu bumbum tem vida própria! Na noite desta segunda (6), a musa fitness surgiu na web em vídeo em que exibe o atributo gigante "dançando" como se estivesse independente dos movimentos do corpo, o que intrigou os fãs. 
"A Bela e eu, passando pra avisar, que finalmente estou no Tik Tok", legendou ela, em post feito no Instagram. 
Os fãs soltaram uma enxurrada de elogios, mas não fugiram de comentar sobre o bumbum da esposa de Belo. "Tem vida própria! Sabia", brincou uma seguidora. Outro disse: "Tá doido! Orquestra sinfônica isso aí". Um fã também comentou: "Linda". 

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