Vídeo: Gracyanne Barbosa dança com bumbum gigante: 'Vida própria'

Gracyanne Barbosa comprovou que seu bumbum tem vida própria! Na noite desta segunda (6), a musa fitness surgiu na web em vídeo em que exibe o atributo gigante "dançando" como se estivesse independente dos movimentos do corpo, o que intrigou os fãs.
"A Bela e eu, passando pra avisar, que finalmente estou no Tik Tok", legendou ela, em post feito no Instagram.
Os fãs soltaram uma enxurrada de elogios, mas não fugiram de comentar sobre o bumbum da esposa de Belo. "Tem vida própria! Sabia", brincou uma seguidora. Outro disse: "Tá doido! Orquestra sinfônica isso aí". Um fã também comentou: "Linda".