Veículos estacionados no Centro de Barra de São Francisco nesta terça-feira (23) Crédito: Gilberto Gil/PMBSF

Depois de receber um apelo dramático de um médico, extenuado pelo grave quadro de Covid-19 enfrentado pelo município, pedindo que fosse estabelecido toque de recolher, e de consultar a população por meio de um aplicativo de troca de mensagens, o prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD) decretou lockdown em Barra de São Francisco, a partir de desta quarta-feira (24) até às 6 horas da manhã da próxima segunda-feira (29).

Your browser does not support the audio element. Médico faz apelo dramático, e prefeito no ES decreta lockdown

As cidades de Piúma, no Sul do Estado, e Barra de São Francisco, no Noroeste, são os municípios com o maior número de casos de contaminados pela variante inglesa do coronavírus . A situação foi revelada por um estudo do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), com base nas amostras de doentes da Covid-19, apresentado nesta segunda-feira (22) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Os dados analisados apontam o registro da variante B1.1.7 descoberta no Reino Unido , em setembro do ano passado, e que possui uma taxa de infecciosidade que pode chegar até 90%. Ela já foi detectada em 33 países do mundo e o risco de levar o contaminado a óbito é 62% maior que das demais variantes.

No Espírito Santo, a B1.1.7 foi registrada pela primeira vez em dezembro de 2020 e atualmente está presente em 65 municípios, do total de 78. Por ter alto índice de transmissão, o número de infectados por essa variante tem dobrado a cada 15 dias. Das amostras analisadas, Piúma e Barra de São Francisco são considerados pelo estudo como epicentros da variante (local onde se acumula um grande número de casos).

O TOQUE DE RECOLHER

O Decreto Nº 045-A/2021 declara “Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública no Município de Barra de São Francisco, em razão da pandemia de Covid-19 e acrescenta medidas qualificadas extraordinárias para seu enfrentamento”. O toque de recolher será observado das 20 horas de um dia às 6 horas da manhã seguinte.

“Na consulta que fiz por mensagem, 90% das pessoas apoiaram o endurecimento de medidas, tendo em vista o agravamento da situação no município e a falta de colaboração das pessoas”, disse Enivaldo, que começou a movimentação após receber de um médico da equipe do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho pedindo providências ao chefe do Executivo.

“Senhor prefeito, preciso te passar minha opinião como profissional de saúde: se não tiver um toque de recolher, vai morrer gente na porta do hospital, não é exagero. Estamos com 31 internados e cinco intubados. Se o senhor sair agora na rua, não tem vaga para estacionar, ninguém respeitando o decreto, lojas funcionando de portas fechadas, muito descaso com as vidas, equipe do hospital exausta, médicos chorando porque não têm onde colocar doente“, relatou o médico.

Na mensagem que distribuiu à população para anunciar o decreto, Enivaldo dos Anjos fez o seguinte preâmbulo: “Em nome da fé que tenho em Deus e sabedor que ele não gostaria que um filho seu seja omisso, assino o decreto abaixo, para proteger a população. Enivaldo, prefeito”.

Fica suspenso o funcionamento de quaisquer serviços e atividades. Farmácias e supermercados somente poderão funcionar por meio do sistema de entregas (delivery), devendo ser mantidos fechados para acesso do público ao seu interior, proibida a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento ao público externo no interior, com ou sem horário marcado, e na porta do estabelecimento.

A limitação de atendimento ao público presencial não se aplica para assistência à saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares; serviços públicos considerados essenciais, de acordo com manifestação do prefeitol; assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade e; serviços funerários.

SITUAÇÃO SE AGRAVOU NA NOITE DE DOMINGO

No final de semana, a situação em Barra de São Francisco agravou-se. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) habilitou dez leitos de UTI para receber pacientes de Covid no Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho e o próprio secretário municipal da pasta, Gustavo Lacerda, que é filho de médico e já foi diretor do hospital, foi ajudar com sua equipe na instalação. Esse esforço, porém, está sendo insuficiente.

Na noite de domingo, o médico Leonardo Dornelas gravou um áudio de três minutos relatando a situação dramática no hospital, o que levou o prefeito a enviar uma mensagem por lista de transmissão à população: “Os pacientes não param de chegar, todos com no mínimo 70% de comprometimento do pulmão. Está desesperador, pacientes clamando por ar, e pegando os profissionais pelo braço pedindo socorro. Estamos com muitas dificuldades para ajudar as pessoas, não existem vagas no Estado”.

No áudio, ao qual a coluna teve acesso, o médico obstetra alerta: “Só eu intubei três pacientes, desci para ajudar um colega que estava sozinho no plantão. Agora, temos a pior situação de todas. Hoje foram abertas as duas últimas caixas de Midazolam, medicamento essencial para manter os pacientes confortáveis. Se não chegar mais esse medicamento, pacientes terão que ser extubados e deixados morrer sem conseguir respirar”.

Na segunda-feira (22), o prefeito enviou ao governador Renato Casagrande (PSB) um ofício apelando pelo envio de mais vacinas para o município visando, principalmente, a acelerar a imunização da população mais vulnerável, depois que o próprio secretário estadual, Nésio Fernandes, anunciou que o município é epicentro da variante SGTF, a chamada cepa inglesa do coronavírus, por ter vindo do Reino Unido. A característica dessa variante é sua ação e letal sobre a população mais jovem.

“A situação é desesperadora no hospital Dr. Alceu Melgaço”, resumiu o secretário Gustavo Lacerda numa entrevista ao site Tribuna Norte Leste, do município.

A SITUAÇÃO DA COVID NA CIDADE