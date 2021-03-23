Confira as cidades que já estão vacinando idosos acima de 70 anos no ES

Vitória

O município recebeu 2.917 doses da vacina contra a Covid-19 para atender os idosos com idade entre 70 e 74 anos, que vão ser vacinados até o final desta semana. A data do início da imunização ainda será divulgada. Em Guarapari a vacinação é realizada através da distribuição de senhas. O setor de Tecnologia da Informação está desenvolvendo o sistema de agendamento para disponibilização à população.

O município recebeu um novo lote de vacinas nesta segunda-feira (22), e irá disponibilizar, no agendamento on-line a partir desta terça-feira (23), às 17h. São 5.100 vagas para o público-alvo de 70 anos ou mais. As imunizações terão início na quarta-feira (24). Serão 900 vagas para pessoas de 70 a 74 anos (primeira dose), que serão disponibilizadas no Tartarugão, de forma presencial (a pé) na quarta, quinta e sexta-feira. Outras 300 vagas para pessoas de 70 a 74 (primeira dose), no Shopping Vila Velha, em formato drive-thru, na quarta, quinta e sexta-feira. E ainda 3.100 vagas para pessoas de 70 anos ou mais (primeira dose), em cinco pontos estratégicos no sábado (27): Boulevard Shopping (drive-thru e a pé); Shopping Vila Velha (drive-thru e a pé); Tartarugão (presencial); Umef Leonel de Moura Brizola (presencial ); Escola Caic de Jabaeté (presencial). Também mais 800 vagas para pessoas de 75 ou mais (primeira dose), nas Unidades de Saúde de Vila Nova, Terra Vermelha, Ibes e São Torquato, de forma presencial (a pé); Shopping Vila Velha em formato drive-thru, na quarta, quinta e sexta-feira.

Nesta quarta-feira (24) a cidade iniciará a vacinação de idosos de 70 a 74 anos contra a Covid-19. Será oferecida a opção de atendimento em drive-thru, no Parque de Exposições do bairro Aeroporto, das 8h às 16h. Serão disponibilizadas no local 1.470 doses do imunizante. Também haverá vacinação em 20 unidades básicas de saúde (UBS) da cidade. Quem optar por essa modalidade deve fazer o agendamento telefônico a partir desta terça-feira (23). Cada sala de vacina disponibilizará 100 doses, totalizando 2 mil. No interior o atendimento será feito a partir de quarta-feira (24), nas unidades de saúde dos distritos de Itaoca, Soturno, Pacotuba, Córrego dos Monos, Burarama, Conduru, Coutinho e São Vicente, sem necessidade de agendamento. Serão, ao todo, 850 doses. Vão ser imunizados ainda idosos de 75 a 79 anos e quilombolas.

O agendamento on-line será nesta terça-feira (23), pela manhã, para vacinar 1.530 idosos com idades entre 70 e 74 anos, entre os dias 24 a 26 de março. E no final de semana - dias 27 e 28-, a Secretaria abrirá novos postos para imunização em unidades de saúde e em drive-thru.

Idosos acima dos 70 anos serão vacinados contra Covid-19 a partir desta quinta-feira (25). A vacinação seguirá em formato drive-thru. Os idosos devem levar um documento com foto, cartão de vacinação e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). No centro da cidade, a vacinação vai acontecer no estacionamento da Paróquia Catedral (Av. João XXIII), de 8h às 16h. Em Guriri serão três pontos de vacinação: em frente à Capelinha de Guriri, no Centro de Convivência do Idoso e na Paróquia São Daniel Comboni, de 9h às 15h. Na sexta-feira (26) começam as ações na zona rural, voltadas aos idosos que não puderem comparecer aos locais de vacinação. Eles devem aguardar em suas residências, pois muitos já foram mapeados pelas equipes de Estratégia de Saúde da Família e vão receber a aplicação das doses em suas casas.

A cidade aguardava receber as doses das vacinas para identificar quantos idosos acima de 70 anos poderiam ser imunizados. Informa que até o momento, os grupos que estão sendo imunizados são os idosos com 90 anos ou mais; idosos de 83 a 89 anos; idosos de 75 a 77 anos e os profissionais de saúde. A vacinação desses idosos não necessita de agendamento, pois ela é realizada em domicílio e já a imunização dos profissionais da saúde, segue sendo feita em seus locais de trabalho.