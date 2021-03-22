Diante de críticas, Bolsonaro diz que militares podem ajudar na vacinação

Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman): Forças Armadas podem ser usadas para imunização dos brasilieiros Crédito: Marcos Corrêa/PR

Diante das críticas ao governo federal pela gestão da crise sanitária e pelo ritmo lento de vacinação, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (22) que militares poderão auxiliar na imunização da população.

"Vou hoje levar à Defesa a possibilidade de os batalhões nossos ajudarem na vacinação. Só lá embaixo, na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), são cinco milhões (de doses) por semana, já começamos a produção", declarou Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. A fala do mandatário foi transmitida por um site bolsonarista.

O site divulgou pequenos trechos da fala de Bolsonaro, e neles o presidente não detalhou como seria essa ajuda dos militares.

O presidente enfrenta forte desgaste pela resposta à pandemia, que está em seu momento mais crítico no Brasil. A última semana foi a mais letal da Covid-19 no Brasil, com o registro de 15.788 mortes pela doença. No domingo (21), a média móvel dos sete dias de óbitos pelo vírus chegou a 2.255, o 23º recorde seguido.

O pico da pandemia no Brasil e o ritmo lento da vacinação no país tiveram impacto na popularidade do governo. Pesquisa Datafolha apontou que 54% dos brasileiros veem a atuação de Bolsonaro no combate à pandemia e seus efeitos como ruim ou péssima. No levantamento anterior, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro na pandemia.

MUDANÇA DE DISCURSO

Auxiliares passaram a defender uma repaginação do discurso de Bolsonaro, numa tentativa de reverter o aumento da rejeição ao presidente.

Bolsonaro passou a defender a ampla imunização da população, apesar de ter feito diversos questionamentos às vacinas e ataques à Coronavac - trunfo político de seu adversário, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

O presidente, porém, mantém as críticas a governadores e às medidas de isolamento social, e continua defendendo o uso de medicamentos sem eficácia para o tratamento da Covid-19.

"Estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado", disse Bolsonaro em uma cerimônia com políticos e empresários amontoados no Palácio do Planalto.

"O Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções".