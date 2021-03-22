Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Diante de críticas, Bolsonaro diz que militares podem ajudar na vacinação
Ritmo lento

Diante de críticas, Bolsonaro diz que militares podem ajudar na vacinação

Declaração foi dada pelo presidente a apoiadores e transmitida por um site bolsonarista; veículo não divulgou de que maneira as Forças Armadas poderão atuar

Publicado em 22 de Março de 2021 às 18:10

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 18:10
Presidente da República, Jair Bolsonaro recebe Honras Militares ao desembarcar na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN)
Jair Bolsonaro na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman): Forças Armadas podem ser usadas para imunização dos brasilieiros Crédito: Marcos Corrêa/PR
Diante das críticas ao governo federal pela gestão da crise sanitária e pelo ritmo lento de vacinação, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (22) que militares poderão auxiliar na imunização da população.
"Vou hoje levar à Defesa a possibilidade de os batalhões nossos ajudarem na vacinação. Só lá embaixo, na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), são cinco milhões (de doses) por semana, já começamos a produção", declarou Bolsonaro a apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada. A fala do mandatário foi transmitida por um site bolsonarista.
O site divulgou pequenos trechos da fala de Bolsonaro, e neles o presidente não detalhou como seria essa ajuda dos militares.
O presidente enfrenta forte desgaste pela resposta à pandemia, que está em seu momento mais crítico no Brasil. A última semana foi a mais letal da Covid-19 no Brasil, com o registro de 15.788 mortes pela doença. No domingo (21), a média móvel dos sete dias de óbitos pelo vírus chegou a 2.255, o 23º recorde seguido.
O pico da pandemia no Brasil e o ritmo lento da vacinação no país tiveram impacto na popularidade do governo. Pesquisa Datafolha apontou que 54% dos brasileiros veem a atuação de Bolsonaro no combate à pandemia e seus efeitos como ruim ou péssima. No levantamento anterior, 48% reprovavam o trabalho de Bolsonaro na pandemia.

MUDANÇA DE DISCURSO

Auxiliares passaram a defender uma repaginação do discurso de Bolsonaro, numa tentativa de reverter o aumento da rejeição ao presidente.
Bolsonaro passou a defender a ampla imunização da população, apesar de ter feito diversos questionamentos às vacinas e ataques à Coronavac - trunfo político de seu adversário, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).
O presidente, porém, mantém as críticas a governadores e às medidas de isolamento social, e continua defendendo o uso de medicamentos sem eficácia para o tratamento da Covid-19.

Veja Também

Marco Aurélio será relator da ação de Bolsonaro contra restrições em estados

Bolsonaro adota "Plano Vacina" para estancar perda de popularidade

Em momento mais crítico da Covid, Bolsonaro questiona ocupação de UTIs

Mais cedo nesta segunda, Bolsonaro afirmou que o Brasil está "dando certo", é um "exemplo" e que está na "vanguarda".
"Estamos dando certo, apesar de um problema gravíssimo que enfrentamos desde o ano passado", disse Bolsonaro em uma cerimônia com políticos e empresários amontoados no Palácio do Planalto.
"O Brasil vem dando exemplo. Somos um dos poucos países que está na vanguarda na busca de soluções".
Bolsonaro comemorou no domingo seu aniversário em frente ao Palácio da Alvorada, diante de centenas de apoiadores aglomerados.

LEIA MAIS 

Desigualdade global na vacinação anti-Covid é grotesca, critica OMS

Datafolha: evangélicos têm menos medo de morrer e creem menos em vacinas

Criminosos roubam vacinas contra Covid-19 em unidade de saúde de Natal

Novos testes elevam eficácia da vacina de Oxford para 79%

Emocionada, idosa recebe vacina contra Covid na Serra: "Pontão de esperança"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados