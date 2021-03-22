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Ninguém foi preso

Criminosos roubam vacinas contra Covid-19 em unidade de saúde de Natal

Assaltantes armados invadiram o local, renderam os funcionários e levaram duas ampolas da vacina, que equivalem a 20 doses

Publicado em 22 de Março de 2021 às 15:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 15:39
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Ampolas da vacina contra a Covid-19 foram roubadas numa UBS (Unidade Básica de Saúde) de Natal na manhã desta segunda-feira (23). Assaltantes armados invadiram o local, renderam os funcionários e levaram duas ampolas da vacina, que equivalem a 20 doses.
O roubo foi confirmado pela Guarda Municipal da capital do Rio Grande do Norte. Ninguém havia sido preso até a manhã desta segunda-feira (22). Natal está entre as 18 capitais brasileiras em estado crítico na pandemia de Covid-19, com mais de 90% de lotação de UTIs.
O crime ocorreu na UBS da Vila de Ponta Negra, comunidade localizada na zona sul de Natal, próximo ao Morro do Careca, principal cartão postal da cidade.
Segundo a diretora da unidade, Elvira Maranhão, os assaltantes levaram somente as doses da vacina. "Estavam armados e encapuzados. Levaram duas ampolas da Coronavac."
Ainda de acordo com a diretora, os criminosos já haviam tentado roubar as doses da vacina no início da manhã. "Eu já tinha avisado de manhã à secretaria [de Saúde] que eles tinham vindo aqui cedo, tentaram. Quando viram que a enfermeira não estava trazendo vacina, e sim água sanitária, foram embora. Eu disse: 'eles vão voltar'. Pedi para a polícia vir, ficar. Estavam os dois armados e encapuzados", disse em entrevista à InterTV, afiliada da Rede Globo.
Após o assalto, a aplicação de doses da vacina foi suspensa na UBS, que é um dos 31 pontos de vacinação contra a Covid-19 em Natal. A Secretaria Municipal de Saúde e a Guarda Municipal não se pronunciaram sobre o caso até o momento.
A Polícia Militar chegou a abordar dois homens suspeitos do crime em Ponta Negra, mas eles não estavam com as vacinas. As buscas continuam.

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