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Corrida de rua

Maratona de Vitória já soma mais de 4 mil inscritos

Evento que acontecerá em agosto já tem 68% das vagas preenchidas

Publicado em 24 de Abril de 2026 às 15:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2026 às 15:31
Maratona de Vitória
esportevix

Agendada para os dias 29 e 30 de agosto, a edição de 2026 da Maratona de Vitória já contabiliza mais de 4 mil inscritos, com expectativa de reunir 10 mil corredores de todo o Brasil e exterior. A prova teve aumento significativo no número de participantes nos últimos dez anos, com cerca de 6 mil inscritos na edição de 2017.


Com percurso principal de 42km, o evento é mais um dos grandes desafios de corrida de rua que vem recebendo cada vez mais atenção dos capixabas, tendo 68% das vagas preenchidas até o momento. Além da extensa prova, outras alternativas também serão disponibilizadas, com percursos de 5km, 10km e 21km. 


A prova segue crescendo de forma sustentável, oferecendo uma experiência completa para os corredores e mostrando que o esporte tem conquistado cada vez mais espaço na vida das pessoas”, destaca Bernardo Ramos, diretor da Pace Eventos, organizadora da Maratona de Vitória.  


Para quem busca mais desafios, outra opção é o Desafio Cidade de Vitória, que tem trajetos de, no total, 26km e 52km. O público infantil também será atendido, podendo participar da Maratoninha Kids, que terá distâncias de 50m a 400m. Todos os participantes recebem kit atleta com camisa, número de peito, chip descartável e sacola, além de medalha de participação e troféus para os primeiros colocados.


No sábado (29) acontecem as provas de 5km e 10km, além da largada para os atletas do Desafio Cidade de Vitória. À tarde, a criançada entra em ação na Maratoninha Kids, enquanto no domingo (30) acontecem as tradicionais Maratona de Vitória, com percurso de 42km, e Meia Maratona de Vitória, com 21km. A novidade para este ano é que as largadas de ambas as provas serão simultâneas, às 5h30.

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