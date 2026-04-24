Maratona de Vitória já soma mais de 4 mil inscritos





No sábado (29) acontecem as provas de 5km e 10km, além da largada para os atletas do Desafio Cidade de Vitória. À tarde, a criançada entra em ação na Maratoninha Kids, enquanto no domingo (30) acontecem as tradicionais Maratona de Vitória, com percurso de 42km, e Meia Maratona de Vitória, com 21km. A novidade para este ano é que as largadas de ambas as provas serão simultâneas, às 5h30.