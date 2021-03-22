Pacientes com doenças respiratórias sobrecarregam PAs da Grande Vitória

Em Cariacica, Secretaria de Saúde registrou um aumento de 60% de pacientes com doenças respiratórias Crédito: Fernando Madeira

Devido ao período de sazonalidade entre o verão e o inverno, que aumenta o número de doenças respiratórias, e o avanço da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo, os Prontos Atendimentos (PAs) da Grande Vitória, que são portas de entrada para a internação hospitalar, estão lotados por pacientes com sintomas gripais em busca de atendimento médico.

A alta procura por atendimento nos PAs está em consonância com a ocupação dos leitos exclusivos para o tratamento de Covid-19, que, nesta segunda-feira (22), registrou a taxa de 93,82%.

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“Previmos que, pela sazonalidade das doenças respiratórias no Espírito Santo, em março e abril uma nova fase de aceleração poderia ocorrer. A terceira onda da doença foi anunciada”, disse Nésio na época.

As doenças sazonais representam o conjunto de disfunções típicas de uma determinada época do ano. O outono e o inverno, que marcam o início e a chegada oficial do frio, agravam, principalmente, as disfunções respiratórias e as alergias, tanto em adultos quanto em crianças.

GRANDE VITÓRIA

No município da Serra, a Secretaria Municipal de Saúde constatou um aumento de 70% de aumento de pacientes com doenças respiratórias em busca de atendimento médico nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA’s) do município. Além disso, 50% dos leitos das UPA’s estão ocupados com pacientes de Covid-19.

Em Cariacica e Guarapari, o aumento, de acordo com as prefeituras, foi de 60%.

No Ambulatório de Síndromes Gripais da Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (UPA), a média atual é de 1.100 pacientes a cada seis dias, o equivalente a 183 atendimentos diários.

Em Vila Velha, a Secretaria Municipal de Saúde registrou um aumento de 20% de pacientes com sintomas gripais nos Pronto Atendimentos do município.

TRANSFERÊNCIA

Devido ao aumento de pacientes com doenças respiratórias em busca de atendimento e ao avanço da pandemia no Espírito Santo, outro problema é evidenciado nos Prontos Atendimentos: a demora na transferência, caso seja necessário, para os hospitais. Em alguns municípios, como Guarapari, o tempo de espera é de três a cinco dias.

Em Vila Velha, a espera também é grande. De acordo com a Secretaria de Saúde do município canela-verde, o tempo de transferência para um paciente ser transferido é de até três dias. Em Cariacica, a espera pode ser de até dois dias, segundo a prefeitura.