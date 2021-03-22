Devido ao período de sazonalidade entre o verão e o inverno, que aumenta o número de doenças respiratórias, e o avanço da pandemia da Covid-19 no Espírito Santo, os Prontos Atendimentos (PAs) da Grande Vitória, que são portas de entrada para a internação hospitalar, estão lotados por pacientes com sintomas gripais em busca de atendimento médico.
A alta procura por atendimento nos PAs está em consonância com a ocupação dos leitos exclusivos para o tratamento de Covid-19, que, nesta segunda-feira (22), registrou a taxa de 93,82%.
Pacientes com doenças respiratórias sobrecarregam PAs da Grande Vitória
Segundo o Secretário Estadual de Saúde, Nésio Fernandes, em uma série de postagens na rede social no dia 27 de fevereiro, já era esperado um aumento de doenças respiratórias nos meses de março e abril, o que, consequentemente, poderia fazer os casos de Covid-19 disparassem, configurando-se a terceira onda da doença no Estado.
“Previmos que, pela sazonalidade das doenças respiratórias no Espírito Santo, em março e abril uma nova fase de aceleração poderia ocorrer. A terceira onda da doença foi anunciada”, disse Nésio na época.
As doenças sazonais representam o conjunto de disfunções típicas de uma determinada época do ano. O outono e o inverno, que marcam o início e a chegada oficial do frio, agravam, principalmente, as disfunções respiratórias e as alergias, tanto em adultos quanto em crianças.
GRANDE VITÓRIA
No município da Serra, a Secretaria Municipal de Saúde constatou um aumento de 70% de aumento de pacientes com doenças respiratórias em busca de atendimento médico nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA’s) do município. Além disso, 50% dos leitos das UPA’s estão ocupados com pacientes de Covid-19.
Em Cariacica e Guarapari, o aumento, de acordo com as prefeituras, foi de 60%.
No Ambulatório de Síndromes Gripais da Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (UPA), a média atual é de 1.100 pacientes a cada seis dias, o equivalente a 183 atendimentos diários.
Em Vila Velha, a Secretaria Municipal de Saúde registrou um aumento de 20% de pacientes com sintomas gripais nos Pronto Atendimentos do município.
Já a Prefeitura de Vitória admitiu que existe uma sobrecarga de pacientes em busca de atendimento nos Pronto Atendimentos. No PA da Praia do Suá, por exemplo, há sete leitos exclusivos para pacientes com Covid, mas na manhã desta segunda-feira (22), 11 pacientes com a doença estavam internados no local.
TRANSFERÊNCIA
Devido ao aumento de pacientes com doenças respiratórias em busca de atendimento e ao avanço da pandemia no Espírito Santo, outro problema é evidenciado nos Prontos Atendimentos: a demora na transferência, caso seja necessário, para os hospitais. Em alguns municípios, como Guarapari, o tempo de espera é de três a cinco dias.
Em Vila Velha, a espera também é grande. De acordo com a Secretaria de Saúde do município canela-verde, o tempo de transferência para um paciente ser transferido é de até três dias. Em Cariacica, a espera pode ser de até dois dias, segundo a prefeitura.
Já em Vitória, a Secretaria de Saúde informou por meio de nota que, há casos em que a transferência para um hospital é realizada em até 24h e outros podem demorar um pouco mais. Apesar deste tempo médio informado pela Prefeitura, pacientes aguardam vagas por um tempo maior na capital.
No município da Serra, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a média de espera para o paciente ser transferido é de 12 horas. Procurada, a Prefeitura de Viana não respondeu às informações para a reportagem.