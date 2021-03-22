Governo do ES suspende cirurgias não essenciais nos hospitais privados

Leitos de UTI para tratamento de Covid-19 Crédito: Hélio Filho/Secom

A suspensão das cirurgias eletivas não essenciais na rede privada vale pelos próximos 30 dias. Essas cirurgias são aquelas que podem ser realizadas em um prazo de até 3 meses.

A decisão vale para hospitais privados de todos os municípios capixabas e exclui apenas aquelas cirurgias eletivas não essenciais que já estavam agendadas nas próximas 72 horas.

Na portaria em que determina a suspensão desses procedimentos, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, citou o agravamento da pandemia em razão da terceira onda do coronavírus e o "incremento rápido da demanda por assistência à saúde nas redes públicas e privadas".

OCUPAÇÃO EM UTIs

Somente na Grande Vitória, quatro hospitais estão com 100% de ocupação de UTI para todas as doenças: três em Vila Velha e um em Vitória. No Hospital Jayme Santos Neves, referência no tratamento da Covid-19, a ocupação do total de vagas para outras doenças chega a 101,97%: são 311 leitos ocupados de um total de 305 leitos. Quanto aos leitos destinados a pacientes com Covid-19, o Jayme ainda possuía uma vaga disponível neste domingo.

A ocupação total de leitos também atingiu 100% no Hospital Estadual São José do Calçado, onde o governo do Estado abriu 22 novos leitos de UTI na semana passada. Ainda no Sul do Estado, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim também está com todos os 20 leitos de UTI ocupados. No Norte do Estado, o Hospital Rio Doce, em Linhares, e o Hospital São Camilo, em Aracruz, estão com 100 dos leitos de UTI ocupados.