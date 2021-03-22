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Covid-19

Governo do ES suspende cirurgias não essenciais nos hospitais privados

A decisão ocorre por causa da pressão na rede hospitalar devido ao aumento de casos e internações por Covid-19 no Estado

Publicado em 22 de Março de 2021 às 06:37

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

22 mar 2021 às 06:37
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Leitos de UTI para tratamento de Covid-19 Crédito: Hélio Filho/Secom
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) suspendeu, a partir desta segunda-feira (22), as cirurgias eletivas não essenciais em todos os hospitais privados do Espírito Santo. A decisão ocorre por causa da pressão na rede hospitalar devido ao aumento de casos e internações por Covid-19 no Estado.
A taxa de ocupação de UTIs superou os 93% nesse domingo (21). Pelo menos oito hospitais, quatro deles na Grande Vitória, estão sem vagas em UTIs para tratamento de qualquer doença.
A suspensão das cirurgias eletivas não essenciais na rede privada vale pelos próximos 30 dias. Essas cirurgias são aquelas que podem ser realizadas em um prazo de até 3 meses.

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A decisão vale para hospitais privados de todos os municípios capixabas e exclui apenas aquelas cirurgias eletivas não essenciais que já estavam agendadas nas próximas 72 horas.
Na portaria em que determina a suspensão desses procedimentos, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, citou o agravamento da pandemia em razão da terceira onda do coronavírus e o "incremento rápido da demanda por assistência à saúde nas redes públicas e privadas".

OCUPAÇÃO EM UTIs

Somente na Grande Vitória, quatro hospitais estão com 100% de ocupação de UTI para todas as doenças: três em Vila Velha e um em Vitória. No Hospital Jayme Santos Neves, referência no tratamento da Covid-19, a ocupação do total de vagas para outras doenças chega a 101,97%: são 311 leitos ocupados de um total de 305 leitos. Quanto aos leitos destinados a pacientes com Covid-19, o Jayme ainda possuía uma vaga disponível neste domingo.
A ocupação total de leitos também atingiu 100% no Hospital Estadual São José do Calçado, onde o governo do Estado abriu 22 novos leitos de UTI na semana passada. Ainda no Sul do Estado, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim também está com todos os 20 leitos de UTI ocupados. No Norte do Estado, o Hospital Rio Doce, em Linhares, e o Hospital São Camilo, em Aracruz, estão com 100 dos leitos de UTI ocupados.
Vila Velha e Vitória são os municípios da Grande Vitória que dividem os hospitais sem vagas de UTI para o SUS. No município canela-verde não há mais vagas no Hospital Evangélico e no Vila Velha Hospital. Na Capital, todos os 40 leitos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, estão ocupados e também no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória.

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