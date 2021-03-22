Prateleiras com eletros terão que ficar isoladas nos supermercados, diz procurador do ES

Pandemia de coronavírus: supermercados amanhecem lotados em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

para evitar o avanço do Supermercados, lojas de produto alimentícios, farmácias e estabelecimentos ligados à atividade agropecuária terão que esvaziar — ou pelo menos isolar — as prateleiras com produtos como roupas, eletrodomésticos e ferramentas. A nova regra foi determinada pelo governo do Estado e vale até o final do mês de março, durante o período de quarentenapara evitar o avanço do coronavírus.

o objetivo é evitar que as pessoas saiam de casa para comprar produtos que não sejam de extrema necessidade. A mudança no decreto original do Governo foi publicada neste sábado (20), sob o número 4842-R , e proíbe a venda de artigos de informática, ferramentas, calçados, itens de decoração, roupas, eletrônicos e eletrodomésticos. De acordo com o procurador-geral do Estado, Rodrigo de Paula,

"O objetivo deste decreto é proibir a venda desses produtos que não são essenciais. É diminuir a circulação de pessoas nesses locais. Inibir as pessoas de irem até esses locais só para comprar uma TV, por exemplo", justificou o procurador.

Os produtos que deverão ser isolados ou retirados das prateleiras são:

Eletrodomésticos;

Eletrônicos;

Equipamentos de informática;

Ferramentas;

Vestuário e acessórios;

Calçados;

Artigos de cama;

Itens de decoração e equivalentes.

"Os estabelecimentos precisam segregar esses itens. Tirar de circulação, isolar a área. Geralmente essas coisas têm espaço específico no mostruário, então é isolar com uma fita, impedir o acesso das pessoas a esse material. A deia é que a gente tenha a colaboração dos empresários para fazer essa separação, neste momento crítico que vivemos. " Rodrigo de Paula - Procurador-geral do Estado

PRECAUÇÃO

Ainda segundo o procurador Rodrigo de Paula, essa medida foi tomada por precaução, em virtude do momento vivido pelo Espírito Santo. "A gente avalia diariamente as medias, o impacto delas e se é necessário fazer alguma alteração pontual. Na avaliação da equipe técnica, essa seria uma medida importante para melhorar a eficácia da quarentena nesta fase, em que se pretende aumentar o isolamento social", explicou.

FISCALIZAÇÃO

Embora o Estado tenha competência para fiscalizar a nova regra, a expectativa é contar também com o apoio dos municípios. Para Rodrigo de Paula, depois de mais de um ano de pandemia, é importante a colaboração de todos, uma vez que a vacina está cada vez mais próxima para um número maior de pessoas.