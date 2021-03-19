Quarentena no ES: saiba como denunciar irregularidades

O número repassado pela Assessoria de Comunicação de São Mateus como sendo da Ouvidoria da cidade foi alterado para o telefone 99766-3173 após a publicação da reportagem. A alteração foi um pedido da própria assessoria de comunicação da prefeitura.

Em Vitória, vale lembrar que também estão suspensas feiras comunitárias e de artesanato, rua de lazer e o projeto praia acessível. As feiras livres continuarão podendo funcionar. As praias não foram fechadas, mas na tentativa de reduzir o acesso de pessoas, alguns estacionamentos públicos serão interditados, como o da orla da Av. Dante Michelini, sentido Jardim da Penha x Jardim Camburi; na praia da Curva da Jurema e na praia da Ilha do Boi.