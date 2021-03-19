Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Quarentena no ES: saiba como denunciar irregularidades

As novas medidas restritivas começaram a valer nesta quinta-feira (18), mas tem muita gente insistindo em burlar as normas. Veja as formas de denunciar, e as sanções municipais, que vão desde fechamento do comércio até pagamento de multas

Publicado em 19 de Março de 2021 às 02:00

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

19 mar 2021 às 02:00
Primeiro dia de quarentena na avenida Jerônimo Monteiro no Centro da Capital
Primeiro dia de quarentena na avenida Jerônimo Monteiro no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Correção

22/03/2021 - 6:13
O número repassado pela Assessoria de Comunicação de São Mateus como sendo da Ouvidoria da cidade foi alterado para o telefone 99766-3173 após a publicação da reportagem. A alteração foi um pedido da própria assessoria de comunicação da prefeitura.
Apesar de os capixabas terem convivido com medidas restritivas impostas pelo governo Estadual contra a Covid-19 semelhantes as de hoje, em março de 2020, muita gente ainda insistiu em descumprir as medidas mais fortes que começaram a valer nesta quinta-feira (18) em todo o Espírito Santo.
O objetivo do governo Estadual é tentar conter o avanço acelerado da contaminação pelo coronavírus, e consequentemente também impedir o colapso da área da saúde. 

Veja Também

Vitória recebe notificação do Ministério Público para cumprir decreto do governo

ES inicia fiscalização e promete agir nas praias nos fins de semana na quarentena

A fiscalização do cumprimento das medidas são de responsabilidade dos municípios, assim como a definição de sanções e suas respectivas aplicações conforme às infrações cometidas. A busca por irregularidades ficará a cargo de fiscais das prefeituras, Polícia Militar e guardas municipais nas cidades que possuem essa força de segurança. Em alguns municípios, também haverá a participação do efetivo da Polícia Civil que atua no local.
Entre as cidades que preveem multas para quem descumprir as ações de combate à pandemia, está  Colatina com autuação que pode chegar ao  valor de R$ 1,8 mil, e Linhares, com valores que variam de R$ 260 a R$ 10 mil.
A maioria das prefeituras manteve penalidades de notificação e interdição. Em Cachoeiro de Itapemirim, o local que for flagrado novamente funcionando de forma irregular pode vir a ter cassado o alvará de funcionamento. 

Arquivos & Anexos

Medidas restritivas da quarentena no Espírito Santo

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corporis voluptates eos, exercitationem id, voluptatem ex nostrum ab sit corrupti, magni non temporibus alias rem reprehenderit quis doloremque harum aperiam similique animi culpa impedit.
Tamanho do arquivo: 267kb
Baixar
Os balneários de Guarapari e de São Mateus estão com o acesso suspenso durante os 14 dias de quarentena estadual. Em Guriri, litoral famoso da cidade do Norte do Estado, foram colocadas fitas zebradas nos acessos à praia e fiscalização constante pela guarda municipal.  Já Guarapari proibiu também esportes coletivos e uso de cadeiras na areia. Nas duas cidades, e em Vitória, os ambulantes estão proibidos.
Em Vitória, vale lembrar que também estão suspensas feiras comunitárias e de artesanato, rua de lazer e o projeto praia acessível. As feiras livres continuarão podendo funcionar.  As praias não foram fechadas, mas na tentativa de reduzir o acesso de pessoas, alguns estacionamentos públicos serão interditados, como o da orla da Av. Dante Michelini, sentido Jardim da Penha x Jardim Camburi; na praia da Curva da Jurema e na praia da Ilha do Boi. 
Os maiores observadores e fiscalizadores serão os próprios moradores. Para ajudar o morador que pensa na saúde coletiva, A Gazeta fez um levantamento junto às maiores cidades do ES que aponta quais os canais de denúncia disponíveis para quem quiser colaborar com a fiscalização. Veja como denunciar.

CARIACICA

  • Ciodes 190
  • Horário: 24 horas
  • Sanções: inicialmente advertência verbal e no caso de novo descumprimento serão aplicados notificação, auto de infração e interdição. 

SERRA

  • Telefone: (27) 99951-2321 ou (27) 99517-9126
  • Dias e horários: terça a quinta-feira de 18h às 0h. De sexta a domingo de 16h às 2h. 
  • Telefone: (27) 3291-2346 ou (27) 3291-2309 ou e-mail [email protected]
  • Horário: 8h às 17h
  • Sanções: a prefeitura não informou que tipo de sanções podem vir a ser aplicadas. 

VITÓRIA

  • Telefone: 156
  • Horário: 8h às 22h
  • Telefone: 190
  • Horário: 24h
  • Sanções a comerciantes: abordagem de orientação, intimação para fechar e pode vir a ser interditado
  • Sanções a ambulantes: abordagem de orientação e, se for necessário, apreensão da mercadoria.  

VIANA

  • Disque-Aglomeração: 27 99860-4360
  • Horário:  24 horas
  • Ciodes: 190
  • Guarda Municipal: 193
  • Sanções: não informado pelo município. 

ARACRUZ

  • Disk-Aglomeração: 27 9974703680 
  • Ouvidoria: 27 99804 6552 
  • Enviar vídeos, fotos e o endereço devem ser enviados para validar o registro
  • Horário: 7h às 23h
  • Sanções: notificação prévia, autuação, interdição e multa.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

  • Disk-Aglomeração: telefone 153 
  • Site: www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral 
  • Aplicativo: “Todos Juntos”
  • Horário: 24 horas
  • Sanções: notificação, suspensão da atividade e cassação de alvará

COLATINA

  • Disque-Aglomeração: 27 99976-5920 
  • Polícia Militar: 190
  • Horário: 7h às 00h (ligação e WhatsApp)
  • Sanções: multas  que podem chegar até R$ 1,8 mil ou até mesmo interdição. 

GUARAPARI

  • Telefone: 27 9971618748
  • Sanções: autuação ou interdição.
  • Sanções a ambulantes: apreensão e cassação do alvará. 

LINHARES

  • Telefones: 190 (Polícia Militar), 193 (Corpo de Bombeiros) e 153 (Guarda Civil).
  • Sanções: notificação, interdição e, em caso de novo descumprimento, multas entre R$ 260 e R$ 10 mil. 
  • Sanções para aglomerações: dispersão. 

SÃO MATEUS

  • Ouvidoria: 27 99766-3173 
  • Sanções: advertência, notificação, multas e interdição.  

Veja Também

Quarentena no ES é medida necessária para preservar vidas

ES inicia fiscalização e promete agir nas praias nos fins de semana na quarentena

Quarentena no ES: comandante dos Bombeiros explica como será fiscalização

Correção

19/03/2021 - 9:48
Versão anterior da matéria exibia a primeira imagem como sendo da Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, quando, na verdade, a fotografia retrata lojas fechadas no Centro de Vitória. A informação foi corrigida e a matéria, atualizada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Comércio Governo do ES Covid-19 Pandemia Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários
Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados