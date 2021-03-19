Quarentena no ES é medida necessária para preservar vidas

Mesmo com o decreto, muitos comerciantes na Grande Vitória abriram as portas no primeiro dia de quarentena Crédito: Fernando Madeira

Parcela da culpa pelo alastramento do coronavírus no Brasil e no Espírito Santo deve-se à falta de ações concretas e de liderança por parte do governo federal , que se comporta como um dos maiores aliados do vírus. Desde o início da pandemia, o governo federal tenta exaustivamente e contra a realidade dos fatos dissuadir os brasileiros de que o coronavírus é inofensivo, promoveu aglomerações, incentivou o desrespeito às regras de isolamento social, zombou do uso de máscaras, difundiu práticas terapêuticas mirabolantes, atacou a ciência e ousou colocar em dúvida a eficácia e credibilidade das vacinas aprovadas.

Outros, ao longo do tempo, passaram a ver a doença e as mortes crescentes com naturalidade desumana, deixaram seu egoísmo falar mais alto e não abriram mão de festas, confraternizações e toda sorte de aglomeração. Infelizmente, se boa parte da população não tem consciência ou não quer cumprir seu dever social e moral de adotar as regras de segurança sanitária contra a Covid-19, cabe ao Estado, que detém o império da força cogente, adotar as medidas cabíveis.

Por mais importante que seja a preservação de empregos e da propriedade privada (direitos legítimos, diga-se de passagem), na balança de tomada de decisões, o direito à saúde deve sempre ser preponderante. Sem o direito à saúde não faria sentido declarar quaisquer outros direitos, já que, para exercê-los, o cidadão precisa estar vivo! Inclusive, os dados oficiais apontam que os postos de emprego que foram perdidos em 2020, aos poucos, foram sendo reabertos. De igual maneira, cresceu o número de pessoas jurídicas criadas em meio à pandemia. Mas, lado outro, as vidas perdidas jamais serão recuperadas.

Por isso, neste momento em que o número de óbitos atinge tristes recordes diários e em que quase todo o Brasil está à beira do colapso dos serviços de saúde, o governo do Espírito Santo não poderia quedar-se inerte ou ceder à pressão dos asseclas do negacionismo, mormente porque a ocupação dos leitos de UTI está chegando a um limite preocupante

No entanto, as regras estabelecidas precisam ser cumpridas com rigor e os governos estadual e local devem realizar fiscalizações constantes e efetivas. À população, cabe esperar o básico: evitar saídas de casa desnecessárias, jamais participar de aglomerações ou promover eventos sociais, sempre usar máscara de proteção facial e reforçar os cuidados de higiene pessoal.