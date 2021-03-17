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Números da Saúde

Brasil registra 2.648 mortes por Covid-19 em 24h; total chega a 284.775

Do total de óbitos ocorridos nas últimas 24 horas, 1.106 foram no Sudeste do País. Outros 638 foram no Sul

Publicado em 17 de Março de 2021 às 19:22

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2021 às 19:22
Coronavírus
Coronavírus já matou mais de 280 mil pessoas no Brasil Crédito: Pixabay
Brasil registrou 2.648 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados atualizados nesta quarta-feira, 17, pelo Ministério da Saúde. Com isso, chega a 284.775 o número de vidas perdidas em razão da doença no País.
Do total de óbitos ocorridos nas últimas 24 horas, 1.106 foram no Sudeste do País. Outros 638 foram no Sul; 448 no Nordeste, 239 no Centro-Oeste e 217 no Norte.
De ontem para hoje, foram contabilizados 90.303 novos casos de covid-19, elevando o total de registros da doença para 11.693 838. O número de casos das últimas 24 horas é novo recorde diário, superando o anterior, de 7 de janeiro, quando o País teve 87.843 novos registros da doença.

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