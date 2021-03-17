Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Para 56% dos brasileiros, Bolsonaro não tem condição de liderar o país
Pesquisa

Para 56% dos brasileiros, Bolsonaro não tem condição de liderar o país

De acordo com levantamento do Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enfrenta alta de rejeição ao seu governo e à sua ação na pandemia

Publicado em 17 de Março de 2021 às 17:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mar 2021 às 17:44
Presidente Jair Bolsonaro, em conferência no Palácio do Planalto
Presidente Jair Bolsonaro, em conferência no Palácio do Planalto Crédito: Marcos Corrêa/PR
Em meio ao momento mais agudo da pandemia da Covid-19 no Brasil, cresceu para 56% o número de brasileiros que consideram o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) incapaz de liderar o país.
Foi o que aferiu o Datafolha em pesquisa realizada nos dias 15 e 16 de março, na qual foram ouvidas 2.023 pessoas por telefone em todo o país. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.
Em 21 e 22 de janeiro, 50% dos entrevistados haviam dado essa resposta. O número dos que consideram Bolsonaro capaz de liderar foi de 46% para 42%, oscilação negativa no limite da margem de erro, de lá para cá. Não souberam responder 3%, ante 4% no começo do ano.
O Brasil conta 280 mil mortos e uma taxa de infecção acelerada, impacto das novas variantes mais transmissíveis do Sars-CoV-2, que pressiona os limites do sistema de saúde. A campanha de vacinação ainda engatinha, com menos de 5% da população tendo recebido ao menos uma dose de imunizante.
No campo econômico, a ameaça inflacionária incipiente, a alta do dólar e a demora na retomada de algum auxílio emergencial após a extinção do benefício no fim de 2020 trazem mais dificuldades para o Planalto.
Nesse cenário, o Datafolha apontou Bolsonaro sendo mal avaliado. Seu manejo da pandemia é visto como ruim ou péssimo por 54%, e 43% o culpam pelo estágio atual da crise sanitária.
Nesta semana o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, está passando o cargo para o médico Marcelo Queiroga. É o quarto titular da pasta no governo.
Isso puxou a rejeição geral a seu governo para os maiores índices desde que ele assumiu, em 2019. Segundo o Datafolha, 44% dos brasileiros consideram o presidente ruim ou péssimo.

Veja Também

Covid-19 já matou mais brasileiros do que a Aids em quase quatro décadas

Quando a pandemia começou, Bolsonaro era mais bem visto. Em abril de 2020, ele era tido como capaz de liderar o país por 52%, ante 42% que o julgavam incapaz. A curva foi invertida nos levantamentos seguintes, mas manteve-se estável até a subida registrada agora.
Entre os que consideram o presidente mais incapaz estão aqueles mais ricos, que ganham acima de 10 salários mínimos (62%), assim como quem tem curso superior (também 62%).
Já os moradores do Nordeste, região que retomou sua tradição de oposição mais incisiva a Bolsonaro desde a virada do ano, somam 63% dos críticos.
Acreditam mais que o presidente tem condições de liderança grupos usualmente mais bolsonaristas: moradores do Sul (51% acham que ele é capaz) e do Norte/Centro-Oeste (49%), além de evangélicos (52%) –um nicho influente, que abarca 24% da amostra do Datafolha.
Na mesma pesquisa, o índice de ótimo e bom atribuído ao desempenho do presidente no combate à crise caiu ao menor índice da série histórica, 22%. Já os que aprovam seu governo no geral se mantiveram no proverbial um terço do eleitorado que consta de toda a análise política do bolsonarismo até aqui, 30%.

Veja Também

Governo vê rejeição recorde de Bolsonaro como reflexo das mortes

Datafolha: 54% rejeitam como Bolsonaro combate pandemia de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Jair Bolsonaro governo federal Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bola e taça da Copa do Mundo 2026
Desinteresse pela Copa bate recorde e alcança 54% dos brasileiros, aponta Datafolha
Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados