Vitória recebe notificação do Ministério Público para cumprir decreto do governo

Praia na Ilha do Boi durante o primeiro dia da quarentena Crédito: Carlos Alberto Silva

A Promotoria de Justiça Cível de Vitória também notificou a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) para que dê conhecimento, imediatamente, dos termos da notificação para os prefeitos das 78 cidades capixabas.

"O prefeito deve adotar as providências necessárias para o funcionamento com observância das normas sanitárias, ou a suspensão das feiras livres. Praças, parques, jardins, campos de futebol, quadras poliesportivas e outros espaços públicos equivalentes não devem ser utilizados. O município deverá impedir ainda que atividades físicas coletivas sejam realizadas em áreas ou vias públicas", ressalta o órgão ministerial.

Em outro ponto, a notificação recomenda que o município providencie as medidas necessárias para que se evite a utilização de praias, rios, lagoas e cachoeiras, proibindo, nesses locais, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas de praia pelos moradores.

A notificação indica que os estacionamentos de toda a extensão da orla e outros espaços de aglomeração de pessoas devem ser interditados, sem prejuízo de outras áreas definidas pelo Executivo municipal.

"Para que as medidas possam ser cumpridas e efetivadas, o MPES recomenda que seja mobilizada a Guarda Municipal, fiscais de postura e da vigilância sanitária do município, e a Polícia Militar, providenciando, caso necessário, o isolamento dos locais e o fechamento dos acessos " Notificação recomendatória - MPES