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Quarentena

Vitória recebe notificação do Ministério Público para cumprir decreto do governo

A nota recomendatória orienta que sejam adotadas todas as medidas previstas no decreto estadual n° 4838-R para o enfrentamento da pandemia da Covid-19,

Publicado em 18 de Março de 2021 às 19:44

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

18 mar 2021 às 19:44
Em Vitória
Praia na Ilha do Boi durante o primeiro dia da quarentena Crédito: Carlos Alberto Silva
O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) expediu nesta quinta-feira (18) uma notificação recomendatória para que o município de Vitória adote providências para que a população cumpra a obrigatoriedade do uso de máscara e as demais medidas de restrição previstas no decreto do governo do Estado que instituiu a quarentena de 14 dias para conter o avanço da Covid-19.
A Promotoria de Justiça Cível de Vitória também notificou a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) para que dê conhecimento, imediatamente, dos termos da notificação para os prefeitos das 78 cidades capixabas.

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"O prefeito deve adotar as providências necessárias para o funcionamento com observância das normas sanitárias, ou a suspensão das feiras livres. Praças, parques, jardins, campos de futebol, quadras poliesportivas e outros espaços públicos equivalentes não devem ser utilizados. O município deverá impedir ainda que atividades físicas coletivas sejam realizadas em áreas ou vias públicas", ressalta o órgão ministerial.
Em outro ponto, a notificação recomenda que o município providencie as medidas necessárias para que se evite a utilização de praias, rios, lagoas e cachoeiras, proibindo, nesses locais, o comércio de ambulantes, a prestação de serviços e a instalação de barracas de praia pelos moradores.
A notificação indica que os estacionamentos de toda a extensão da orla e outros espaços de aglomeração de pessoas devem ser interditados, sem prejuízo de outras áreas definidas pelo Executivo municipal. 
"Para que as medidas possam ser cumpridas e efetivadas, o MPES recomenda que seja mobilizada a Guarda Municipal, fiscais de postura e da vigilância sanitária do município, e a Polícia Militar, providenciando, caso necessário, o isolamento dos locais e o fechamento dos acessos "
Notificação recomendatória - MPES
  • VEJA ALGUMAS RECOMENDAÇÕES

    Manutenção da fiscalização por parte do município em relação ao funcionamento de hotéis e pousadas, que devem observar o limite de utilização de até 50% da capacidade de quartos nesses próximos 14 dias. 
  • Estabelecimentos, academias de qualquer natureza e lojas de conveniência de postos de combustíveis devem permanecer fechados para o acesso ao público, sendo proibida a abertura parcial das portas.
  • Carreatas, passeatas ou qualquer movimento que possa ocasionar o descumprimento do isolamento/distanciamento social nos próximos 14 dias devem ser coibidas.
  • Os decretos estaduais e municipais destinados a conter a disseminação do SARS-CoV-2 devem ser devidamente observados pelo município, com especial atenção às medidas voltadas a proibição ou limitação de aglomeração de pessoas
  • Eventuais transgressores devem ser devidamente responsabilizados pela prática do crime previsto no art. 268 do Código Penal, com o apoio do órgão de segurança pública local. 
  • É recomendado que o município se abstenha de expedir ou publicar decretos que contrariem ou flexibilizem normas previstas no Decreto Estadual nº 4838-R 2021.

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