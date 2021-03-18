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Pandemia

Coronavírus: ES registra 6.849 mortes e passa de 353 mil casos

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesa), foram 30 mortes e  2.261 novos casos em apenas 24 horas

Publicado em 18 de Março de 2021 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2021 às 17:06
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Pacientes com Covid-19 lotam os hospitais do ES Crédito: Helio Filho/Secom ES
Mais 30 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (18), totalizando 6.849 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.261 novos casos, chegando a 353.377 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, Vila Velha continua sendo o que tem mais pessoas infectadas: 44.828. Serra aparece em segundo, com 44.432 confirmações da doença, seguido por Vitória (38.164) e Cariacica (27.183). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 5.819 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (4.965), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (18), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 331.505, sendo 2.038 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado. 
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 194.940 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

QUARENTENA

Na tarde de terça-feira (16), o governador Renato Casagrande anunciou uma quarentena de 14 dias em todo o Espírito Santo. As medidas vão ser adotadas entre os dias 18 a 31 e março, e afetam comércio e serviços não essenciais, que vão permanecer fechados neste período. 
As medidas estão sendo adotadas, segundo Casagrande, em decorrência do aumento do número de óbitos, de contagiados e da ocupação de leitos hospitalares em decorrência da Covid-19. 
"Tem parte das pessoas que não estão preocupadas com a vida e tem quem esteja preocupado. Eu quero repetir: estamos chegando quase chegando lá. Estamos na terceira fase e podemos conseguir mais vacinas. Não podemos agora entrar em colapso. Hoje mesmo com o sistema funcionando 37 pessoas perderam a vida. Se entrar em colapso serão muitos mais. Por isso pedimos que as pessoas sejam empática para resolver um problema mundial, que tem exigido medidas duras de todos os governadores que têm responsabilidade", defende Casagrande.

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