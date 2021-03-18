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São Gabriel da Palha

MPES notifica prefeito que autorizou funcionamento do comércio

Promotor alerta que se recomendação não for seguida na quarentena, Tiago Rocha (PSL) pode ser responsabilizado nas esferas civil, penal e administrativa

Publicado em 18 de Março de 2021 às 16:22

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

18 mar 2021 às 16:22
Prefeito Tiago Rocha (PSL) durante live, após anúncios da quarentena no ES:
Prefeito Tiago Rocha (PSL) durante live, após anúncios da quarentena no ES: "não vou solicitar que os meus fiscais vai (sic) até algum comércio fechar" Crédito: Reprodução/Facebook
O prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha (PSL), e o secretário interino de Saúde, Fabiano Ost, foram notificados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para obedecer a quarentena de 14 dias anunciada pelo governo do Estado, na terça-feira (16), e garantir o cumprimento das medidas restritivas que envolvem o fechamento de todo o comércio não essencial no município e a fiscalização para coibir aglomerações.
No documento, o promotor Carlos Eduardo Rocha Barbosa ressalta que a notificação é para prevenir sobre responsabilidades civis, penais e administrativas. "Notadamente a fim de que, no futuro, não seja alegada ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal e antijurídico dos fatos noticiados", assinala. A prefeitura tem o prazo de 24 horas para apresentar uma resposta à instituição.
Depois de dizer, em live, que não aplicaria as medidas restritivas estabelecidas pelo governo do Estado, Rocha publicou um decreto, nesta quinta-feira (18), em que permite o funcionamento de comércio varejista, restaurantes, barbearias, feiras livres e academias, colocando regras para o funcionamento como o número de pessoas por estabelecimento e o tipo de atividades autorizadas. 
Os prefeitos, no entanto, não podem criar regras mais flexíveis do que aquelas estabelecidas pelo governo estadual. No documento, o promotor ressalta que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Brasil enfrenta o maior colapso sanitário e hospitalar da história, e que as unidades de saúde Hospital Maternidade Silvio Avidos e a Santa Casa de Misericórdia, em Colatina, se encontram com 100% de seus leitos de UTI ocupados, conforme atualização do Painel Covid-19 em 17 de março de 2021.

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A promotoria pontua, então, 16 recomendações ao gestor, entre as quais que o prefeito revogue imediatamente o decreto publicado nesta quinta-feira, e tome todas as providências necessárias para que todas as medidas restritivas estabelecidas pelo governo estadual sejam cumpridas no município pelos próximos 14 dias, "em especial a suspensão do funcionamento de quaisquer serviços e atividades não considerados essenciais". Também notifica para que sejam tomadas providências para coibir carreatas e manifestações, e garantida a fiscalização nos estabelecimentos de funcionamento essencial.
O promotor recomenda, ainda, que a prefeitura informe amplamente a população e as associações de lojistas, sindicatos e academias sobre a revogação do decreto, "incluindo por meio das mídias sociais", para orientar a população sobre o uso da máscara e o distanciamento social. 

O QUE DIZ A PREFEITURA

A reportagem procurou a prefeitura de São Gabriel da Palha para questionar se as recomendações serão seguidas, mas até a publicação deste texto não obteve respostas. Caso o município apresente o seu posicionamento, este texto será atualizado. 

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