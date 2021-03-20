Ocupação de leitos de UTI  para Covid em hospitais do ES ultrapassa 93%

Leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com a Covid-19 em hospitais públicos chegou a 93,23% neste sábado (20). O volume de internações é um dos indicadores que mostra o acirramento da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo

O objetivo é conter o avanço do contágio pelo novo coronavírus e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde público e o privado. Ainda assim, a demanda por leitos de UTI continua elevada, como informou o governador em suas redes sociais. Ele destacou que em 20 dias foram criados 79 novos leitos de UTI, mas no mesmo período foram internados 205 pacientes.

1º de março o gov. ES tinha 694 leitos de UTI COVID disponível e 525 pacientes internados(75,65% de ocupação). Hoje, vinte de março, temos 783 leitos de UTI e 730 internados(93,23% de ocupação). Em 20 dias abrimos mais 79 leitos de UTI e acolhemos 205 pacientes a mais. Pensem!!! — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 20, 2021

Só nos últimos dois dias, foram abertos 28 leitos intensivos, distribuídos em Cachoeiro de Itapemirim (13) e Serra (15). Nas semanas anteriores, outros 32 já tinham sido entregues, em Vitória (dez) e São José do Calçado (22).

Na última quarta-feira (17), o secretário Nésio Fernandes destacou a importância de a sociedade adotar as medidas de distanciamento social: se possível, sair apenas se estritamente necessário, sempre usar máscara, evitar aglomerações e higienizar as mãos.

"Estamos tomando as medidas antes do colapso pleno. Precisamos ficar em casa porque se essas medidas falharem não haverá leitos para todos" Nésio Fernandes - Secretário de Saúde do Espírito Santo

MEDIDAS RESTRITIVAS POR 14 DIAS

Desde a última quinta-feira (18) e até o dia 31 de março, período da quarentena, todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais devem ficar fechados para atendimento presencial.

No endurecimento válido para todo o Estado estão: a proibição do uso de espaços públicos de lazer como praças e parques; a permissão apenas de entrega para restaurantes e bares; a suspensão das aulas presenciais; a recomendação de cultos religiosos virtuais e a restrição de diversas atividades nas praias.

Em pronunciamento na última sexta-feira (19), o governador fez um apelo à população para que fique em casa, destacando que o momento exige medidas duras para salvar vidas.