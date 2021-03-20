Covid: número de internados no ES supera o de leitos de UTI abertos no mês

O número de pessoas internadas no Espírito Santo durante o mês de março superou a quantidade de leitos de UTI abertos no período. Segundo o governador Renato Casagrande, entre o dia 1º e o dia 19, foram 177 internações em decorrência da Covid-19 e 76 novos leitos de terapia intensiva disponibilizados.
Casagrande demonstrou preocupação com o rápido avanço do coronavírus sobre o Espírito Santo. Em transmissão ao vivo nas redes neste sábado (20), o governador detalhou o crescimento de internações e afirmou que, caso este ritmo seja mantido, o Estado pode entrar em colapso.
"No dia 1º de março, a gente tinha 525 pessoas internadas em UTIs do governo do Estado. Ontem (19), nós tínhamos 702 pessoas. Então são 177 pessoas a mais em UTI do dia 1º de março até o dia 19 de março. Nós crescemos, em leitos de UTI, de 694 para 770, então nós crescemos 76 leitos de UTI em 19 dias. Por isso a quarentena é importante, porque se continuar crescendo nessa proporção o número de pessoas internadas em UTI, não vai ter UTI pra todo mundo. Não é só no leito público, é também nos hospitais privados. Então, ou a gente cumpre a quarentena, ou a gente corre o risco de entrar em colapso", alertou.
O secretário da Saúde de Estado, Nésio Fernandes, também participou da transmissão ao vivo e reiterou a importância do isolamento social durante o período da quarentena implementada no Espírito Santo para diminuir a cadeia de transmissão que, segundo Nésio, está acelerada.
"Nós necessitamos ter muita disciplina no respeito a quarentena que foi proposta pelo governador, para que a gente interrompa essa fase de aceleração da curva de casos, internações e de óbitos também. Nós temos uma curva muito acelerada, que cresce exponencialmente e o isolamento social é fundamental para poder garantir que essa cadeia de transmissão se interrompa", salientou.
Conforme consta no Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 no Espírito Santo atingiu 92,47% neste sábado (20). São 770 leitos de terapia intensiva e ainda 777 leitos de enfermarias para tratamento de infectados pelo coronavírus no Estado.
NOVOS LEITOS
Durante a transmissão ao vivo, Renato Casagrande anunciou também a aquisição, pelo governo do Estado, de dez leitos de UTI em um hospital particular de Jardim da Penha, em Vitória. Segundo o governador, a abertura desses leitos, que não serão utilizados no tratamento de pacientes com o coronavírus, é importante para desafogar hospitais que são referência no tratamento à doença no Estado, como o Dório Silva e o Dr. Jayme Santos Neves, ambos na Serra.
"Estamos aqui anunciando a continuidade da expansão de leitos para enfrentar a Covid. Estamos contratualizando dez leitos de retaguarda. São pacientes que estavam nos nossos hospitais, hospitais de referência na Covid. Esses pacientes não são Covid, mas podem ser transferidos. Então estamos contratualizando dez leitos em que os pacientes são transferidos e abrem espaço no Dório Silva, no Jayme e em qualquer outro hospital que está atendendo Covid. A gente contrata leitos de retaguarda para que a gente possa abrir leitos de Covid nos nossos hospitais", alegou o governador.