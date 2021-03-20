Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sinal de alerta

Covid: número de internados no ES supera o de leitos de UTI abertos no mês

De acordo com o governador Renato Casagrande, foram abertos 76 leitos de 1° de março até o dia 19 e foram registradas 177 internações no mesmo período no Estado

Publicado em 20 de Março de 2021 às 11:02

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 mar 2021 às 11:02
Na UTI, os médicos observam o estado de saúde de uma paciente intubado
Mais de 700 pessoas estão internadas em leitos de UTI no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
O número de pessoas internadas no Espírito Santo durante o mês de março superou a quantidade de leitos de UTI abertos no período. Segundo o governador Renato Casagrande, entre o dia 1º e o dia 19, foram 177 internações em decorrência da Covid-19 e 76 novos leitos de terapia intensiva disponibilizados.
Casagrande demonstrou preocupação com o rápido avanço do coronavírus sobre o Espírito Santo. Em transmissão ao vivo nas redes neste sábado (20), o governador detalhou o crescimento de internações e afirmou que, caso este ritmo seja mantido, o Estado pode entrar em colapso.
"No dia 1º de março, a gente tinha 525 pessoas internadas em UTIs do governo do Estado. Ontem (19), nós tínhamos 702 pessoas. Então são 177 pessoas a mais em UTI do dia 1º de março até o dia 19 de março. Nós crescemos, em leitos de UTI, de 694 para 770, então nós crescemos 76 leitos de UTI em 19 dias. Por isso a quarentena é importante, porque se continuar crescendo nessa proporção o número de pessoas internadas em UTI, não vai ter UTI pra todo mundo. Não é só no leito público, é também nos hospitais privados. Então, ou a gente cumpre a quarentena, ou a gente corre o risco de entrar em colapso", alertou.
O secretário da Saúde de Estado, Nésio Fernandes, também participou da transmissão ao vivo e reiterou a importância do isolamento social durante o período da quarentena implementada no Espírito Santo para diminuir a cadeia de transmissão que, segundo Nésio, está acelerada.
"Nós necessitamos ter muita disciplina no respeito a quarentena que foi proposta pelo governador, para que a gente interrompa essa fase de aceleração da curva de casos, internações e de óbitos também. Nós temos uma curva muito acelerada, que cresce exponencialmente e o isolamento social é fundamental para poder garantir que essa cadeia de transmissão se interrompa", salientou.
Conforme consta no Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 no Espírito Santo atingiu 92,47% neste sábado (20). São 770 leitos de terapia intensiva e ainda 777 leitos de enfermarias para tratamento de infectados pelo coronavírus no Estado.

NOVOS LEITOS

Durante a transmissão ao vivo, Renato Casagrande anunciou também a aquisição, pelo governo do Estado, de dez leitos de UTI em um hospital particular de Jardim da Penha, em Vitória. Segundo o governador, a abertura desses leitos, que não serão utilizados no tratamento de pacientes com o coronavírus, é importante para desafogar hospitais que são referência no tratamento à doença no Estado, como o Dório Silva e o Dr. Jayme Santos Neves, ambos na Serra.
"Estamos aqui anunciando a continuidade da expansão de leitos para enfrentar a Covid. Estamos contratualizando dez leitos de retaguarda. São pacientes que estavam nos nossos hospitais, hospitais de referência na Covid. Esses pacientes não são Covid, mas podem ser transferidos. Então estamos contratualizando dez leitos em que os pacientes são transferidos e abrem espaço no Dório Silva, no Jayme e em qualquer outro hospital que está atendendo Covid. A gente contrata leitos de retaguarda para que a gente possa abrir leitos de Covid nos nossos hospitais", alegou o governador.

Veja Também

Vacinação de idosos acima dos 70 anos no ES começa na segunda-feira (22)

ES receberá novo lote de 84,3 mil vacinas contra a Covid neste sábado (20)

Governador faz apelo à população: "Se puder, não vá à praia"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renato Casagrande Serra Vitória (ES) Governo do ES SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista
Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados