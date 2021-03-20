Covid: número de internados no ES supera o de leitos de UTI abertos no mês

Mais de 700 pessoas estão internadas em leitos de UTI no Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

foram 177 internações em decorrência da 76 novos leitos de terapia intensiva disponibilizados. O número de pessoas internadas no Espírito Santo durante o mês de março superou a quantidade de leitos de UTI abertos no período. Segundo o governador Renato Casagrande , entre o dia 1º e o dia 19,em decorrência da Covid-19

Casagrande demonstrou preocupação com o rápido avanço do coronavírus sobre o Espírito Santo. Em transmissão ao vivo nas redes neste sábado (20), o governador detalhou o crescimento de internações e afirmou que, caso este ritmo seja mantido, o Estado pode entrar em colapso.

"No dia 1º de março, a gente tinha 525 pessoas internadas em UTIs do governo do Estado. Ontem (19), nós tínhamos 702 pessoas. Então são 177 pessoas a mais em UTI do dia 1º de março até o dia 19 de março. Nós crescemos, em leitos de UTI, de 694 para 770, então nós crescemos 76 leitos de UTI em 19 dias. Por isso a quarentena é importante, porque se continuar crescendo nessa proporção o número de pessoas internadas em UTI, não vai ter UTI pra todo mundo. Não é só no leito público, é também nos hospitais privados. Então, ou a gente cumpre a quarentena, ou a gente corre o risco de entrar em colapso", alertou.

O secretário da Saúde de Estado, Nésio Fernandes, também participou da transmissão ao vivo e reiterou a importância do isolamento social durante o período da quarentena implementada no Espírito Santo para diminuir a cadeia de transmissão que, segundo Nésio, está acelerada.

"Nós necessitamos ter muita disciplina no respeito a quarentena que foi proposta pelo governador, para que a gente interrompa essa fase de aceleração da curva de casos, internações e de óbitos também. Nós temos uma curva muito acelerada, que cresce exponencialmente e o isolamento social é fundamental para poder garantir que essa cadeia de transmissão se interrompa", salientou.

92,47% neste sábado (20). São 770 leitos de terapia intensiva e ainda 777 leitos de enfermarias para tratamento de infectados pelo coronavírus no Estado. Conforme consta no Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ), a taxa de ocupação de leitos de UTI para tratamento de pacientes com Covid-19 no Espírito Santo atingiuneste sábado (20). São 770 leitos de terapia intensiva e ainda 777 leitos de enfermarias para tratamento de infectados pelo coronavírus no Estado.

NOVOS LEITOS

Durante a transmissão ao vivo, Renato Casagrande anunciou também a aquisição, pelo governo do Estado, de dez leitos de UTI em um hospital particular de Jardim da Penha, em Vitória . Segundo o governador, a abertura desses leitos, que não serão utilizados no tratamento de pacientes com o coronavírus, é importante para desafogar hospitais que são referência no tratamento à doença no Estado, como o Dório Silva e o Dr. Jayme Santos Neves, ambos na Serra