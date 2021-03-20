ES receberá novo lote de 84,3 mil vacinas contra a Covid neste sábado (20)

Novas doses serão usadas para vacinar idosos entre 75 e 79 anos e dar início a imunização de pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos de idade

Daqui a pouco receberemos mais um lote contendo 84.300 mil doses de vacinas contra a covid-19 para darmos continuidade a vacinação da população capixaba. Vamos juntos fazer a nossa parte, seguir os protocolos e salvar vidas. #trabalhavacinaeconfia

Entre os imunizantes que devem ser enviados ao Espírito Santo nos próximos meses estão os produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), em parceria com a Universidade de Oxford, e pelo Laboratório BionTech, junto da empresa Pfizer. Além da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantã e a Sinovac.