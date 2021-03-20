ES receberá novo lote de 84,3 mil vacinas contra a Covid neste sábado (20)

ES receberá novo lote de 84,3 mil vacinas contra a Covid-19 neste sábado (20)
O Espírito Santo irá receber um novo lote com 84,3 mil doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado (20). A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em seu perfil no Twitter. Essa remessa, de acordo com a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), será utilizada para terminar a vacinação dos idosos com idade entre 75 e 79 anos e dar início a imunização de pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos de idade.
Esta é a segunda remessa de vacinas que o Estado recebe em cinco dias: na quarta-feira (18), 84,6 mil doses da vacina Coronavac chegaram ao Estado para dar continuidade à vacinação de idosos com idade entre 75 e 79 anos. A Sesa garantiu também que, entre a próxima quarta (24) e quinta-feira (25), o Espírito Santo receberá mais um lote de imunizantes contra a Covid-19.
Durante o pronunciamento realizado na terça-feira (17) em que Renato Casagrande anunciou as medidas restritivas adotadas no Estado, o governador adiantou que a expectativa era de receber 200 mil doses de vacinas ainda em março. "Temos a expectativa de que o Ministério da Saúde possa distribuir pouco mais de 30 milhões de doses para todo o país. A parte que nos cabe seria suficiente para vacinar cerca de 200 mil pessoas, cerca de 5% da população", detalhou Casagrande, na ocasião.
Entre os imunizantes que devem ser enviados ao Espírito Santo nos próximos meses estão os produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), em parceria com a Universidade de Oxford, e pelo Laboratório BionTech, junto da empresa Pfizer. Além da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantã e a Sinovac.
REMESSAS JÁ RECEBIDAS
As primeiras vacinas chegaram ao Estado ainda em janeiro deste ano. Ao todo, foram nove remessas de imunizantes contra a Covid-19.
- 18 de janeiro: 101.320 doses
- 24 de janeiro: 35.500 doses
- 25 de janeiro: 16.200 doses
- 7 de fevereiro: 54.400 doses
- 24 de fevereiro: 61 mil doses
- 3 de março: 48.200 doses
- 10 de março: 50.200 doses
- 17 de março: 84.600 doses
- 20 de março: 84.300 doses