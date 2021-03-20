Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vacinação

ES receberá novo lote de 84,3 mil vacinas contra a Covid neste sábado (20)

O governador Renato Casagrande confirmou a chegada de novas doses; é a segunda remessa recebida pelo Estado em cinco dias

Publicado em 20 de Março de 2021 às 08:42

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 mar 2021 às 08:42
Coronavac
Novas doses serão usadas para vacinar idosos entre 75 e 79 anos e dar início a imunização de pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos de idade Crédito: Fernando Madeira
ES receberá novo lote de 84,3 mil vacinas contra a Covid-19 neste sábado (20)
O Espírito Santo irá receber um novo lote com 84,3 mil doses de vacinas contra a Covid-19 neste sábado (20). A informação foi divulgada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em seu perfil no Twitter. Essa remessa, de acordo com a Secretaria da Saúde de Estado (Sesa), será utilizada para terminar a vacinação dos idosos com idade entre 75 e 79 anos e dar início a imunização de pessoas da faixa etária de 70 a 74 anos de idade.
Esta é a segunda remessa de vacinas que o Estado recebe em cinco dias: na quarta-feira (18), 84,6 mil doses da vacina Coronavac chegaram ao Estado para dar continuidade à vacinação de idosos com idade entre 75 e 79 anos. A Sesa garantiu também que, entre a próxima quarta (24) e quinta-feira (25), o Espírito Santo receberá mais um lote de imunizantes contra a Covid-19.
Durante o pronunciamento realizado na terça-feira (17) em que Renato Casagrande anunciou as medidas restritivas adotadas no Estado, o governador adiantou que a expectativa era de receber 200 mil doses de vacinas ainda em março. "Temos a expectativa de que o Ministério da Saúde possa distribuir pouco mais de 30 milhões de doses para todo o país. A parte que nos cabe seria suficiente para vacinar cerca de 200 mil pessoas, cerca de 5% da população", detalhou Casagrande, na ocasião.
Entre os imunizantes que devem ser enviados ao Espírito Santo nos próximos meses estão os produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), em parceria com a Universidade de Oxford, e pelo Laboratório BionTech, junto da empresa Pfizer. Além da Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantã e a Sinovac.

REMESSAS JÁ RECEBIDAS

As primeiras vacinas chegaram ao Estado ainda em janeiro deste ano. Ao todo, foram nove remessas de imunizantes contra a Covid-19.
  • 18 de janeiro: 101.320 doses
  • 24 de janeiro: 35.500 doses
  • 25 de janeiro: 16.200 doses
  • 7 de fevereiro: 54.400 doses
  • 24 de fevereiro: 61 mil doses
  • 3 de março: 48.200 doses
  • 10 de março: 50.200 doses
  • 17 de março: 84.600 doses
  • 20 de março: 84.300 doses

Veja Também

Governador faz apelo à população: "Se puder, não vá à praia"

Covid-19: último paciente de Manaus internado no ES recebe alta hospitalar

Covid-19: ES bate novo recorde de pacientes em leitos de UTI e enfermaria

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Renato Casagrande Vacina SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação
Caso chamou a atenção de moradores, na noite da última quinta-feira (23)
Motorista de app é sequestrado na Serra e suspeito morre após perseguição
Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados