Governador faz apelo à população: "Se puder, não vá à praia"

“Amanhã começa o final de semana, vamos ter fiscalização, mas é importante que não haja aglomeração. Não leve cadeira, guarda-sol, evitem esportes coletivos. Se puder, não vá à praia”. O apelo foi feito pelo governador Renato Casagrande , em pronunciamento no final da tarde desta sexta-feira (19), quando pediu à população que se for possível, fiquem em casa cumprindo a quarentena de 14 dias para reduzir o contágio pelo novo coronavírus.

Ele destacou que a pressão sobre o sistema de saúde, público e privado, tem aumentado todos os dias. Nos hospitais públicos relatou serem internados, diariamente, mais de 100 pessoas com a Covid-19. E adiantou que nem a abertura de novos leitos será suficiente.

“Nós estamos fazendo a nossa parte, abrindo os leitos. Há uma semana tínhamos 724 leitos de UTI. Hoje já estamos com 770, e vamos chegar até final de março com 844. Mas ainda assim a ocupação continua elevada, com mais de cem pacientes que são internados por dia”, relatou Casagrande.

Nesta sexta-feira (19) o estado bateu mais três tristes recordes: alcançou 701 pacientes internados em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 604 em leitos de enfermaria – totalizando, pela primeira vez, mais de 1.300 internados na rede pública do Estado destinada à Covid-19. Os maiores números de toda a pandemia.

Um reflexo da velocidade do crescimento das internações devido ao contágio pelo novo coronavírus. Há cerca de uma semana, essas quantidades ainda giravam em torno de 600 pessoas nas UTIs e 500 nas enfermarias.

COLABORAÇÃO DOS AFETADOS PELA QUARENTENA

Casagrande também pediu a compreensão de quem está sendo afetado pelas medidas restritivas impostas pela quarentena de 14 dias , como os comerciantes, prestadores de serviços dentre outros representantes de atividades econômicas. Assinalou que as medidas adotadas são polêmicas, mas corretas, justas e necessárias para preservar vidas.

"Não gostaria de tomar uma medida desta. Como governador, nunca imaginei passar por um momento como este de enfrentamento a pandemia, mas nesta hora não tenho que ficar preocupado se a medida é popular ou impopular, mas se ela é justa e correta. Peço a compreensão dos que estão sendo afetados. Peço que me apoiem e as demais instituições que estão junto neste trabalho. E se o prefeito de sua cidade estiver nesta direção de proteger a vida, o compreenda, mas se não estiver nesta linha, converse com ele, porque ele tem que ajudar a preservar as vidas" Renato Casagrande - Governador

O governador acrescentou ainda que até o momento o Estado tem conseguindo atender a todos os pacientes com leitos hospitalares, mas que pode chegar um momento em que isto não será mais possível.