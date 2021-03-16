Professora morre por complicações do coronavírus em Vila Velha

Alunos, colegas da área da educação, amigos e familiares se despediram da professora Danielly dos Santos Barcellos, de 37 anos, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19 na madrugada desta terça-feira (16), em Vila Velha

Danielly trabalhava como educadora no Colégio Vicentino São José, no mesmo município, e atuava no Maternal II B. Em nota, a instituição de ensino lamentou a perda da colaboradora, a quem demonstrou gratidão pela dedicação empenhada no ensinamento às crianças.

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"As irmãs, direção, coordenadores, orientadores, professores e demais colaboradores do Colégio Vicentino São José manifestam seus mais profundos sentimentos pelo falecimento da nossa professora Danielly dos Santos Barcellos. Manifestamos gratidão pela vida de Danielly e nossa solidariedade à mãe, ao irmão, ao marido e aos familiares para que passem por este momento de dor, com fé e serenidade", diz o comunicado a escola.

Em respeito ao luto, as aulas no período da tarde foram suspensas nesta terça-feira no São José.

O Colégio Vicentino São José publicou uma nota de pesar pela perda da professora Crédito: DIvulgação

COMPLICAÇÕES

Em entrevista á reportagem de A Gazeta, um primo da professora, explicou que Danielly já teve Covid-19 e na noite desta segunda-feira (15), por volta das 20h, ela apresentou um quadro de complicação respiratória. Uma ambulância foi acionada para o resgate e os primeiros socorros foram realizados ainda dentro do veículo até ela dar entrada em um hospital da cidade.

O familiar contou que a prima precisou ser intubada e sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. Danielly não resistiu e faleceu por volta das 4h, informou o familiar, que pediu para não ser identificado.