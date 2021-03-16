Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Professora morre por complicações do coronavírus em Vila Velha

Aos 37 anos, a educadora do Colégio Vicentino São José não resistiu aos problemas provocados pela Covid-19 e faleceu na madrugada desta terça-feira (16)

Publicado em 16 de Março de 2021 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2021 às 15:25
Alunos, colegas da área da educação, amigos e familiares se despediram da professora Danielly dos Santos Barcellos, de 37 anos, que morreu em decorrência de complicações da Covid-19 na madrugada desta terça-feira (16), em Vila Velha.
Danielly trabalhava como educadora no Colégio Vicentino São José, no mesmo município, e atuava no Maternal II B. Em nota, a instituição de ensino lamentou a perda da colaboradora, a quem demonstrou gratidão pela dedicação empenhada no ensinamento às crianças.
Professora morre por complicações do coronavírus em Vila Velha
"As irmãs, direção, coordenadores, orientadores, professores e demais colaboradores do Colégio Vicentino São José manifestam seus mais profundos sentimentos pelo falecimento da nossa professora Danielly dos Santos Barcellos. Manifestamos gratidão pela vida de Danielly e nossa solidariedade à mãe, ao irmão, ao marido e aos familiares para que passem por este momento de dor, com fé e serenidade", diz o comunicado a escola.
Em respeito ao luto, as aulas no período da tarde foram suspensas nesta terça-feira no São José.
Vila Velha
O Colégio Vicentino São José publicou uma nota de pesar pela perda da professora Crédito: DIvulgação

COMPLICAÇÕES

Em entrevista á reportagem de A Gazeta, um primo da professora, explicou que Danielly já teve Covid-19 e na noite desta segunda-feira (15), por volta das 20h, ela apresentou um quadro de complicação respiratória. Uma ambulância foi acionada para o resgate e os primeiros socorros foram realizados ainda dentro do veículo até ela dar entrada em um hospital da cidade.
O familiar contou que a prima precisou ser intubada e sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. Danielly não resistiu e faleceu por volta das 4h, informou o familiar, que pediu para não ser identificado.
Danielly era casada e não tinha filhos. Natural de Vila Velha, ela morava no bairro Novo México. A professora foi sepultada em um cemitério particular da cidade em uma despedida restrita aos familiares devido à pandemia.
No último domingo (14), a também professora Nilce Tatagiba, de 62 anos, morreu em decorrência da Covid-19. Ela integrava o quadro educacional da Prefeitura de Vitória desde 1996 e trabalhava na Escola Municipal Éber Louzada, em Jardim da Penha.

Veja Também

Morre o Coronel Mauro Pereira, vítima da Covid-19 no ES

Médico urologista Henrique Marcondes morre vítima da Covid-19

Morre Waldeth Theodoro, educadora e fundadora da Faesa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários
Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca
Imagem de destaque
Meningite: conheça os principais sinais da doença em crianças

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados