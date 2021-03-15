Médico urologista Henrique Marcondes morre vítima da Covid-19

O mais velho dos três filhos do urologista, que carrega o nome do pai, afirmou que Henrique Marcondes era muito amoroso e um grande herói. "No momento estamos sofrendo muito. Ele ficou mais de um mês internado no hospital Cias, em Vitória. O nosso último contato foi por meio de despedidas lindas, por sonhos que nunca vou esquecer. Já minha mãe, que é médica dermatologista, se despediu pessoalmente ontem (14) na UTI. Ela cantou as duas músicas que ele mais gostava: 'Smile' e 'As rosas não falam'", disse o empresário.

A irmã dele, Silvia, que é veterinária, conta que tem ficado com a mãe desde o dia 5 de fevereiro, quando o urologista foi internado. Ela falou sobre o pai com carinho e explicou como teve a escolha profissional influenciada por ele: "Eu trabalho com reprodução bovina e escolhi essa profissão pelo meu pai. Papai foi criador de Nelore por alguns anos. A criação de boi e a música, que sempre foi muito presente na vida dele, eram os maiores hobbys dele. Ele sempre foi uma referência de honestidade, sempre muito ético. Era presidente do Instituto de Urologia há mais de 20 anos, trabalhava na Unimed como conselheiro. Fazia consultório e operava muito, além de fazer muita caridade", afirmou.