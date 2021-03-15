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Médico urologista Henrique Marcondes morre vítima da Covid-19

O médico urologista morreu nesta segunda-feira (15); Henrique Marcondes Rocio Cerqueira Lima tinha  66 anos de idade

Publicado em 15 de Março de 2021 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2021 às 17:02
Morreu nesta segunda-feira (15), vítima de complicações da Covid-19, o médico urologista nascido na capital capixaba, Henrique Marcondes Rocio Cerqueira Lima, aos 66 anos de idade. Ele deixa três filhos, Henrique Marcondes Rocio Cerqueira Lima Filho, Bernardo da Costa Cerqueira Lima e Silvia da Costa Cerqueira Lima, além da esposa Edilma Espinola da Costa Cerqueira Lima e os três netos: Antônio, Theo e Maria Clara.
O urologista foi vítima da Covid-19
O médico Marcondes, os filhos, a esposa e os netos Crédito: Arquivo da família
O mais velho dos três filhos do urologista, que carrega o nome do pai, afirmou que Henrique Marcondes era muito amoroso e um grande herói. "No momento estamos sofrendo muito. Ele ficou mais de um mês internado no hospital Cias, em Vitória. O nosso último contato foi por meio de despedidas lindas, por sonhos que nunca vou esquecer. Já minha mãe, que é médica dermatologista, se despediu pessoalmente ontem (14) na UTI. Ela cantou as duas músicas que ele mais gostava: 'Smile' e 'As rosas não falam'", disse o empresário. 
A irmã dele, Silvia, que é veterinária, conta que tem ficado com a mãe desde o dia 5 de fevereiro, quando o urologista foi internado. Ela falou sobre o pai com carinho e explicou como teve a escolha profissional influenciada por ele: "Eu trabalho com reprodução bovina e escolhi essa profissão pelo meu pai. Papai foi criador de Nelore por alguns anos. A criação de boi e a música, que sempre foi muito presente na vida dele, eram os maiores hobbys dele. Ele sempre foi uma referência de honestidade, sempre muito ético. Era presidente do Instituto de Urologia há mais de 20 anos, trabalhava na Unimed como conselheiro. Fazia consultório e operava muito, além de fazer muita caridade", afirmou.
Urologista foi vítima da Covid-19
Henrique Marcondes criava bois em uma fazenda em Santa Leopoldina Crédito: Arquivo da família
Em nota, a Associação Médica do Espírito Santo lamentou o falecimento e manifestou pesar aos familiares.
Profissional da saúde do ES
Morreu, vítima da Covid-19, o médico urologista Henrique Marcondes Rocio Cerqueira Lima Crédito: Divulgação | Ames
Conselho Regional de Medicina no Espírito Santo (CRM-ES) também se pronunciou prestando solidariedade aos familiares e amigos.
CRM se manifesta sobre morte de profissional da saúde
Morreu, vítima da Covid-19, o médico urologista Henrique Marcondes Rocio Cerqueira Lima Crédito: Divulgação | CRM-ES
Em nota de falecimento divulgada pela família, uma oração atribuída ao Santo Agostinho, intitulada "A morte não é nada", informa sobre a passagem do médico.
Profissional da saúde do ES
Morreu, vítima da Covid-19, o médico urologista Henrique Marcondes Rocio Cerqueira Lima Crédito: Redes sociais

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