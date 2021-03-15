Maiores cidades da Grande Vitória ficarão em risco alto de Covid, diz Vidigal

Os principais municípios da Grande Vitória - Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana - vão pactuar o mesmo nível na matriz de risco da Covid-19 no Espírito Santo. A partir de agora, todos serão classificados como de risco alto
, conforme revelou nesta segunda-feira o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), em suas redes sociais.
"Estive agora pela manhã em uma reunião virtual com o governador Renato Casagrande e todos os prefeitos da Grande Vitória
para falar sobre as ações de enfrentamento à Covid-19. O governador acabou de autorizar a solicitação que fiz no último sábado de pactuar uma conurbação incluindo Vitória, Cariacica e Viana na mesma classificação de alto risco da Serra e Vila Velha. Somente assim, conseguiremos uma redução significativa na contaminação entre os munícipes", disse Vidigal.
Na manhã desta segunda-feira (15), o governador Casagrande anunciou que teria reuniões após citar que o Espírito Santo alcançou a terrível marca de 90% de ocupação das UTIs para o tratamento da Covid-19.