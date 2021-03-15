Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Maiores cidades da Grande Vitória ficarão em risco alto de Covid, diz Vidigal

Segundo o prefeito, Vitória e Cariacica se juntarão a Serra e Vila Velha na classificação mais alta para a pandemia

Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:37

Públicado em 

15 mar 2021 às 14:37
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Posse do prefeito Sérgio Vidigal na Câmara Municipal da Serra
 Sérgio Vidigal disse que foi atendido pelo governador Crédito: Ricardo Medeiros
Os principais municípios da Grande Vitória - Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana - vão pactuar o mesmo nível na matriz de risco da Covid-19 no Espírito Santo. A partir de agora, todos serão classificados como de risco alto, conforme revelou nesta segunda-feira o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), em suas redes sociais.
"Estive agora pela manhã em uma reunião virtual com o governador Renato Casagrande e todos os prefeitos da Grande Vitória para falar sobre as ações de enfrentamento à Covid-19. O governador acabou de autorizar a solicitação que fiz no último sábado de pactuar uma conurbação incluindo Vitória, Cariacica e Viana na mesma classificação de alto risco da Serra e Vila Velha. Somente assim, conseguiremos uma redução significativa na contaminação entre os munícipes", disse Vidigal.
Maiores cidades da Grande Vitória ficarão em risco alto de Covid, diz Vidigal
O prefeito serrano confirmou também que o Estado vai abrir novos leitos. "Além disso, o governo também informou que vai abrir mais 153 leitos para atender os pacientes de Covid-19 no Hospital Materno-Infantil, sendo 133 de enfermaria e 20 de UTI".
Na manhã desta segunda-feira (15), o governador Casagrande anunciou que teria reuniões após citar que o Espírito Santo alcançou a terrível marca de 90% de ocupação das UTIs para o tratamento da Covid-19.

Veja Também

Mais uma igreja evangélica paralisa atividades no ES devido à Covid

Com hospitais sob pressão, ES abre mais leitos de UTI para pacientes com Covid

Após internação, professora de Vitória morre vítima da Covid-19

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Sérgio Vidigal Serra Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Brasileiro mostra como é morar em favela chinesa pagando R$ 30 de aluguel: 'Minha viagem nunca acabou'
Imagem de destaque
'Meu nome está sujo em 5 bancos por causa de bets': a angústia de brasileiros em meio ao endividamento recorde
Imagem de destaque
Como Trump recuou e ganhou mais tempo para negociar acordo com o Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados