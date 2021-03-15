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Leonel Ximenes

Mais uma igreja evangélica paralisa atividades no ES devido à Covid

Depois da Maranata, é a vez de a Igreja Batista da Praia do Canto suspender atos presenciais, por tempo indeterminado

Publicado em 15 de Março de 2021 às 13:28

Públicado em 

15 mar 2021 às 13:28
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Igreja Batista da Praia do Canto: há exatamente um ano, a primeira paralisação por causa da Covid-19
Igreja Batista da Praia do Canto: há exatamente um ano, a primeira paralisação por causa da Covid-19 Crédito: Reprodução do Facebook/IBPC
Depois da Igreja Maranata, agora é a tradicional Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) que resolveu suspender suas atividades litúrgicas e reuniões por causa do agravamento da pandemia de Covid-19 no ES.
Mas, diferentemente da Maranata, que definiu em sete dias, inicialmente, o período de paralisação, a IBPC decidiu não marcar uma data para a volta das atividades religiosas.
“Com o agravamento da pandemia no Estado, decidimos novamente interromper as atividades, como um bom exemplo para a sociedade. Claro que seria melhor o trabalho presencial da igreja, mas a gente também pode exercer nossa fé de forma on-line”, explicou o pastor Usiel Carneiro.
Para ele, a medida é um sinal de respeito à sociedade: “Vamos fazer isso em respeito às autoridades, aos profissionais da saúde, às famílias que têm perdido pessoas. Por causa disso, decidimos suspender [as atividades] e manteremos assim até que tenhamos um vislumbre, uma perspectiva de maior controle dessa pandemia, de maneira que não tenhamos o risco que estamos neste momento”.
No ano passado, a Igreja Batista da Praia da Canto já havia paralisado suas atividades, exatamente no dia 15 de março, há um ano, portanto. Nesse período, a igreja promoveu apenas atividades pela internet e só fez encontros presenciais em dezembro, nos dias 20 e 31, ambos restritos a 100 pessoas.

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Em janeiro último, a IBPC teve mais um encontro presencial e resolveu retomar as atividades presenciais neste mês de março, com a perspectiva da chegada das vacinas contra a Covid-19.
O pastor Usiel diz que a igreja tinha previsto que a pandemia perderia força, chegou a promover um encontro presencial no começo deste mês, mas teve que recuar novamente diante do agravamento da crise sanitária.

IGREJA CATÓLICA MANTÉM ATIVIDADES

A Igreja Católica, por sua vez, não chegou a suspender as atividades litúrgicas. Dom Dario orientou a área pastoral de Vila Velha e Serra, cidades com alto risco para Covid, que realizem celebrações com número restrito de fiéis, que as cerimônias sejam mais curtas e que sejam reforçadas as ações de higienização e distanciamento social.

GOVERNADOR: CRISE SE AGRAVA COM LOTAÇÃO DE LEITOS

Na manhã desta segunda-feira (15), segundo o governador Renato Casagrande (PSB), a ocupação de leitos para Covid no ES chegou a 90%, índice definido pelo governo para a adoção de medidas mais drásticas de combate à pandemia. O governador disse também que fará reuniões com representantes de prefeituras, Poderes e segmentos para adotar medidas em conjunto.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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