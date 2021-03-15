Mais uma igreja evangélica paralisa atividades no ES devido à Covid

Igreja Batista da Praia do Canto: há exatamente um ano, a primeira paralisação por causa da Covid-19 Crédito: Reprodução do Facebook/IBPC

Mas, diferentemente da Maranata, que definiu em sete dias, inicialmente, o período de paralisação, a IBPC decidiu não marcar uma data para a volta das atividades religiosas.

“Com o agravamento da pandemia no Estado, decidimos novamente interromper as atividades, como um bom exemplo para a sociedade. Claro que seria melhor o trabalho presencial da igreja, mas a gente também pode exercer nossa fé de forma on-line”, explicou o pastor Usiel Carneiro.

Para ele, a medida é um sinal de respeito à sociedade: “Vamos fazer isso em respeito às autoridades, aos profissionais da saúde, às famílias que têm perdido pessoas. Por causa disso, decidimos suspender [as atividades] e manteremos assim até que tenhamos um vislumbre, uma perspectiva de maior controle dessa pandemia, de maneira que não tenhamos o risco que estamos neste momento”.

Em janeiro último, a IBPC teve mais um encontro presencial e resolveu retomar as atividades presenciais neste mês de março, com a perspectiva da chegada das vacinas contra a Covid-19.

O pastor Usiel diz que a igreja tinha previsto que a pandemia perderia força, chegou a promover um encontro presencial no começo deste mês, mas teve que recuar novamente diante do agravamento da crise sanitária.

IGREJA CATÓLICA MANTÉM ATIVIDADES

A Igreja Católica, por sua vez, não chegou a suspender as atividades litúrgicas. Dom Dario orientou a área pastoral de Vila Velha e Serra, cidades com alto risco para Covid, que realizem celebrações com número restrito de fiéis, que as cerimônias sejam mais curtas e que sejam reforçadas as ações de higienização e distanciamento social.

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