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Reflexos da Pandemia

Igreja Cristã Maranata suspende cultos e reuniões presenciais por 7 dias

Suspensão passa a valer a partir desta segunda-feira (15) em todos os templos da igreja no país. Ao fim do prazo, nova avaliação será feita

Publicado em 14 de Março de 2021 às 12:12

José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

14 mar 2021 às 12:12
Igreja Cristã Maranata suspende atividades presenciais a partir desta segunda-feira (7)
Igreja Cristã Maranata suspende atividades presenciais a partir desta segunda-feira (15) Crédito: Divulgação / Igreja Cristã Maranata
A Igreja Cristã Maranata anunciou a suspensão temporária de todas as atividades presenciais a partir desta segunda-feira (15), em razão do agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. A medida, válida inicialmente por 7 dias, inclui a suspensão de cultos e reuniões nos templos de todo o país. Ao fim do prazo, uma nova avaliação será feita para decidir se a suspensão será, ou não, prorrogada.
A decisão foi tomada neste fim de semana. Segundo o secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, pastor Luiz Eugênio, o objetivo é conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.
“Vale para cultos, reuniões. As igrejas estarão fechadas para atividades presenciais. Os serviços e assistências vão continuar de forma virtual. Recomendamos aos membros as orientações de evitar aglomeração, manter o distanciamento e todos os cuidados de higiene que ajudam no combate à transmissão do vírus”, destacou.

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Em comunicado, a instituição destacou que a decisão foi tomada com base nos princípios de cuidar e preservar seus membros e a sociedade em geral.
“A instituição reitera que tem como um de seus princípios a adoção de todos os cuidados e medidas para a preservação da saúde e bem-estar de seus membros e da sociedade em geral, e já orientou a todos os seus pastores no sentido da suspensão dos cultos e a toda a igreja no sentido de evitar quaisquer aglomerações e observar os protocolos de segurança e atenção às orientações e determinações das autoridades”, comunicou, em nota.
Sobre a assistência oferecida, a Igreja afirma que manterá os serviços operando 24 horas por dia, através do telefone 0800 707-3076. Além disso, os cultos continuarão sendo transmitidos diariamente, às 20h, através do canal da Maranata no Youtube.
“A Igreja ainda foi convocada para estar em oração pelo livramento de Deus para o nosso país neste momento de aflição”, diz o comunicado.

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