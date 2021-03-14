Igreja Cristã Maranata suspende cultos e reuniões presenciais por 7 dias

Igreja Cristã Maranata suspende atividades presenciais a partir desta segunda-feira (15) Crédito: Divulgação / Igreja Cristã Maranata

A Igreja Cristã Maranata anunciou a suspensão temporária de todas as atividades presenciais a partir desta segunda-feira (15), em razão do agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. A medida, válida inicialmente por 7 dias, inclui a suspensão de cultos e reuniões nos templos de todo o país. Ao fim do prazo, uma nova avaliação será feita para decidir se a suspensão será, ou não, prorrogada.

A decisão foi tomada neste fim de semana. Segundo o secretário-geral da Igreja Cristã Maranata, pastor Luiz Eugênio, o objetivo é conter o avanço da pandemia do novo coronavírus.

“Vale para cultos, reuniões. As igrejas estarão fechadas para atividades presenciais. Os serviços e assistências vão continuar de forma virtual. Recomendamos aos membros as orientações de evitar aglomeração, manter o distanciamento e todos os cuidados de higiene que ajudam no combate à transmissão do vírus”, destacou.

Em comunicado, a instituição destacou que a decisão foi tomada com base nos princípios de cuidar e preservar seus membros e a sociedade em geral.

“A instituição reitera que tem como um de seus princípios a adoção de todos os cuidados e medidas para a preservação da saúde e bem-estar de seus membros e da sociedade em geral, e já orientou a todos os seus pastores no sentido da suspensão dos cultos e a toda a igreja no sentido de evitar quaisquer aglomerações e observar os protocolos de segurança e atenção às orientações e determinações das autoridades”, comunicou, em nota.

Sobre a assistência oferecida, a Igreja afirma que manterá os serviços operando 24 horas por dia, através do telefone 0800 707-3076. Além disso, os cultos continuarão sendo transmitidos diariamente, às 20h, através do canal da Maranata no Youtube