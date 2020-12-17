Arcebispo pede que Igreja economize e alerta: "Cenário é preocupante"

Dom Dario celebra missa do Domingo de Ramos sem fiéis na paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

O agravamento de casos de Covid-19 na Região Metropolitana levou o arcebispo de Vitória a editar mais um decreto com novas medidas de enfrentamento à pandemia, incluindo ações sanitárias e de ordem econômico-financeira. Em outras palavras: dom Dario Campos quer que as paróquias economizem recursos e adotem ações para impedir o aumento da contaminação nas igrejas e nas comunidades paroquiais.

Desde o início da pandemia, o prelado católico já editou três decretos com orientações econômicas e administrativas para tentar viabilizar a sustentação financeira das paróquias com restrição de despesas e investimentos.

“O cenário é bastante preocupante e com expectativa de agravamento a partir de dezembro de 2020, quando cessarão os benefícios assistenciais do governo federal e, ainda, sem uma previsão de uma vacina segura para a população”, escreveu dom Dario no novo decreto episcospal ao qual a coluna teve acesso.

Pelos cálculos do arcebispo, a Arquidiocese de Vitória teve uma queda de receita de 19,5% oriunda da arrecadação de dízimos e coletas, além da diminuição dos valores que estão sendo arrecadados. Dom Dario, no documento, lembra que a Igreja está impossibilitada, neste período de pandemia, de receber recursos com a realização de festas religiosas, cantinas, bazares, ações solidárias e doações de benfeitores, por exemplo.

Se está ruim, pode ficar pior: o quadro econômico-financeiro projetado por dom Dario não é nada animador para o ano que vem: “Estima-se para 2021 perda significativa de receitas, cujo resultado impactará substancialmente as atividades pastorais e ações assistenciais e de caridade”, alertou.

Diante dessa situação de dificuldade sanitária e financeira, o arcebispo determinou outras medidas para superar a crise. Entre elas, a celebração de missas pelas redes sociais; utilização de ferramentas eletrônicas de arrecadação, como o Pix ou PicPay; telemarketing com os fiéis; e até atendimento domiciliar da equipe de dízimo, desde que sejam adotadas medidas de segurança sanitária.

O novo decreto, que entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, reitera decretos anteriores e proíbe que as paróquias façam novos investimentos Além disso, o franciscano determina a paralisação de obras e reformas de igrejas e outras edificações, entre outras ações de austeridade.