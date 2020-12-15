Pazolini faz visita de cortesia ao arcebispo de Vitória

Lorenzo Pazolini (Republicanos) visitou nesta terça-feira (15) o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos
. “Nossa intenção é de proximidade e diálogo com a instituição”, disse o prefeito eleito de Vitória, que estava acompanhado da sua futura vice, a Capitã Estéfane.
O encontro, realizado às 8h na Cúria Metropolitana, na Cidade Alta, foi intermediado pela ex-deputada estadual Luzia Toledo (MDB), que é amiga de dom Dario desde o tempo em que ele era bispo de Cachoeiro.
Segundo a ex-parlamentar, Pazolini
disse ao líder católico que se coloca à disposição da Igreja e que pretende, em sua gestão, desenvolver projetos sociais no sentido de integrar toda a cidade e desenvolver políticas públicas que tragam paz e igualdade à Capital, conforme prometeu na campanha eleitoral.
Ao final do encontro, dom Dario presenteou Pazolini com um livro do papa Francisco.