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Leonel Ximenes

Pazolini faz visita de cortesia ao arcebispo de Vitória

Prefeito eleito de Vitória disse que se coloca à disposição da Igreja Católica

Públicado em 

15 dez 2020 às 18:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Capitã Estéfane, dom Dario, Pazolini e Luzia Toledo: visita de cortesia
Capitã Estéfane, dom Dario, Pazolini e Luzia Toledo: prefeito listou projetos sociais Crédito: Divulgação
Lorenzo Pazolini (Republicanos) visitou nesta terça-feira (15) o arcebispo de Vitória, dom Dario Campos. “Nossa intenção é de proximidade e diálogo com a instituição”, disse o prefeito eleito de Vitória, que estava acompanhado da sua futura vice, a Capitã Estéfane.
O encontro, realizado às 8h na Cúria Metropolitana, na Cidade Alta, foi intermediado pela ex-deputada estadual Luzia Toledo (MDB), que é amiga de dom Dario desde o tempo em que ele era bispo de Cachoeiro.
Segundo a ex-parlamentar, Pazolini disse ao líder católico que se coloca à disposição da Igreja e que pretende, em sua gestão, desenvolver projetos sociais no sentido de integrar toda a cidade e desenvolver políticas públicas que tragam paz e igualdade à Capital, conforme prometeu na campanha eleitoral.
Ao final do encontro, dom Dario presenteou Pazolini com um livro do papa Francisco.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Vitória (ES) Igreja Católica Dom Dario Campos
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