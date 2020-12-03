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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Pazolini visita padre e se aproxima da Igreja Católica

Prefeito eleito de Vitória foi recebido pelo pároco da Catedral Metropolitana, Renato Criste

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 17:02

Públicado em 

03 dez 2020 às 17:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Majeski (camisa verde), padre Renato e Pazolini na casa paroquial da Catedral
Majeski (camisa verde), padre Renato e Pazolini na casa paroquial da Catedral Crédito: Divulgação
O prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi na tarde desta quinta-feira (3) fazer uma visita de cortesia ao padre Renato Criste, pároco da Catedral Metropolitana. O encontro foi intermediado e acompanhado pelo deputado estadual Sérgio Majeski (PSB), colega de Pazolini na Assembleia.
“Fui me colocar à disposição da Igreja e do arcebispo dom Dario Campos. Foi uma visita de relacionamento, de proximidade”, definiu Pazolini, que é católico. Segundo ele, o sacerdote agradeceu a visita, que ocorreu na casa paroquial da Catedral, e disse que iria encaminhar ao arcebispo a mensagem do prefeito eleito da Capital.

CONVERSA LONGA

O presidente da Assembleia, Erick Musso (Republicanos) foi nesta quinta (3) ao palácio levar, pessoalmente, um presentinho de aniversário para Casagrande (PSB). Os dois ficaram conversando a sós durante cerca de meia hora. A prosa foi motivo de especulação nos bastidores do Palácio devido à eleição da Mesa Diretora no ano que vem.

RECESSO ELEITORAL?

No Painel Covid-19, do governo do Estado, não há atualizações disponíveis sobre o isolamento social desde o dia 29 de setembro.

VIZINHOS DO BARULHO DO PREFEITO ELEITO

A poucas quadras de onde mora o prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), bares já voltaram com tudo a fazer as rodas de pagode. Olha a aglomeração, hein?

OLHA O GOLPE!

Está cada vez mais comum o golpe de clonagem do WhatsApp. A dica: se alguém, na sua rede de contatos, pedir dinheiro pelo aplicativo, desconfie. Pode ser fraude. Nas configurações do zap, ative a verificação em duas etapas.

APRENDENDO A SER VEREADOR

O vereador eleito de Vitória Armandinho Fontoura (Podemos) fará um curso de Gestão de Mandatos Municipais, promovido pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), entre 7 e 11 de dezembro.

HISTÓRIA PORTUÁRIA EM LIVRO

Está saindo do forno o livro “Portos do Espírito Santo”, que resgata a história das unidades portuárias capixabas desde o século XVI até os dias atuais. O coordenador da obra é o jornalista Antônio de Pádua Gurgel.

PIO DE AVES NA PRAINHA

Neste domingo (6), às 9h, em frente à igrejinha do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, a Guyrá Aldeia Criativa promove o evento “Acorde com os Pássaros”. Fábio Coelho, da Fábrica de Pios Coelho de Cachoeiro de Itapemirim, vai mostrar os cantos de várias aves, além de lançar seu livro “A Fábrica de Pios”.

INOVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO

Daniel Annenberg, gestor público conhecido por criar, em São Paulo, o Poupatempo, um modelo de prestação de serviço que aqui no Espírito Santo é conhecido como Faça Fácil, vai participar do webinar “Inovação na Gestão Pública: é possível?”, no próximo dia 14, às 19h. O evento é gratuito e realizado pela Câmara de Inovação na Gestão Pública do Conselho de Administração do Espírito Santo. Será transmitido pelo canal do CRA-ES no YouTube.

ALÔ, GOVERNO DO ESTADO!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Catedral de Vitória Igreja Católica Eleições 2020
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