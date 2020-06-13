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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Arrecadação do dízimo na Arquidiocese de Vitória cai 40%

Coletas arrecadadas nas missas e celebrações também "deixaram de existir",  por causa das medidas de distanciamento social necessárias para combater a Covid-19

Públicado em 

13 jun 2020 às 12:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vila Velha - ES - Dom Dário, arcebispo de Vitória, celebra missa de Ramos sem fiéis na Paróquia Bom Pastor na Praia da Costa.
Missa de Ramos sem fiéis na Paróquia Bom Pastor na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini
Arquidiocese de Vitória fez as contas: em três meses de pandemia do novo coronavírus, a arrecadação de dízimo nas igrejas e comunidades caiu 40% no período. As coletas, arrecadadas nas missas e celebrações, e que segundo a Arquidiocese representam 30% da contribuição mensal da Igreja, simplesmente “deixaram de existir” por causa das medidas de isolamento social necessárias para o enfrentamento da Covid-19.

CORTE DE CUSTOS

Para enfrentar a crise, a Arquidiocese de Vitória está cortando custos, como a paralisação de obras e reformas de igrejas e suspensão de contratos de prestação de serviços e projetos previstos para 2020, e adotando o uso de aplicativos como forma de arrecadação de recursos dos fiéis.

ACORDA, GENTE!

O choque entre o MPF e o governo do Estado, durante a pandemia, tem proporcionado lances curiosos. A notícia de uma liminar obtida contra o Estado, por exemplo, foi distribuída antes das 8h da manhã para a imprensa, o que não é comum.

BAMBUZAL SEM FIM

Aliás, operador do Direito lembra que o Ministério Público Federal é autônomo, independente e não tem amarras políticas e institucionais em relação ao Estado. Portanto, tem muita flecha para atirar no governo, sem constrangimento.

PORTAS ABERTAS

Ainda não é inauguração, prevista para o ano que vem, mas uma ala do hospital da MedSênior, em Vitória, será aberta nesta segunda (15) por causa da pandemia da Covid-19.

O PESO DO PODER

Ex-secretário de Segurança, o coronel Nylton Rodrigues, pré-candidato a prefeito de Vitória, está magrinho. O atual secretário, Alexandre Ramalho, por sua vez, está visivelmente, diríamos, mais “cheinho”. Conclusão: o poder engorda.

CONSTATAÇÃO

A direção da Organização Mundial da Saúde (OMS) precisa se comunicar melhor.

DE XARÁ PARA XARÁ

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) vem dialogando com o youtuber Felipe Neto sobre o projeto de combate às fake news que tramita no Congresso. O texto trata do combate aos robôs não identificados e identificação dos financiadores de conteúdo falso.

DE XARÁ PARA XARÁ 2

O influenciador digital publicou manifestação contrária à proposta nas redes sociais, mas convidado ao diálogo, ouviu sobre a evolução dos debates em torno do projeto. Rigoni deve realizar uma apresentação técnica dos pontos centrais da proposta ao xará.

O POVO AGRADECE

O Poder Judiciário no ES diz que quer cortar custos por causa da crise. A coluna sugere um corte, de efeito imediato: fim dos carros oficiais, com motoristas, para os desembargadores. Que tal todo mundo usar aplicativo de transporte?

DUELO DOS BRUXOS

Em Aracruz, há uma disputa à parte de marqueteiros na corrida eleitoral à prefeitura: Bete Rodrigues está com o prefeito Jones Cavaglieri (SDD); Jane Mary com Evilazio (PDT); e Fernando Carreiro com Dr Luiz Coutinho (Cidadania).

QUE NÍVEL...

Capitão Assumpção fez um discurso cheio de xingamentos contra o prefeito Neto Barros (PCdoB) na Assembleia Legislativa e, ao encerrar, o presidente Erick Musso agradeceu ao deputado “sempre muito ponderado em sua fala”, arrancando gargalhadas dos demais parlamentares na sessão virtual de terça-feira.

TIRANDO O LIXO

Quem não riu foi Iriny Lopes (PT), que pediu a supressão dos xingamentos das notas taquigráficas. “Isso não é digno do Parlamento”, justificou.

MÉRITO RECONHECIDO

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) protocolou requerimento de congratulações ao servidor da Assembleia Legislativa Lucas Albani. Como mostrou a coluna, ele tem ajudado gratuitamente pequenas empresas a se posicionarem melhor nas redes sociais para poderem atravessar a crise.

ALÔ, EXÉRCITO BRASILEIRO!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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