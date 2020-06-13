Poucas&Boas: Arrecadação do dízimo na Arquidiocese de Vitória cai 40%

Missa de Ramos sem fiéis na Paróquia Bom Pastor na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

Arquidiocese de Vitória fez as contas: em três meses de pandemia do novo coronavírus , a arrecadação de dízimo nas igrejas e comunidades caiu 40% no período. As coletas, arrecadadas nas missas e celebrações, e que segundo a Arquidiocese representam 30% da contribuição mensal da Igreja, simplesmente “deixaram de existir” por causa das medidas de isolamento social necessárias para o enfrentamento da Covid-19.

CORTE DE CUSTOS

Para enfrentar a crise, a Arquidiocese de Vitória está cortando custos , como a paralisação de obras e reformas de igrejas e suspensão de contratos de prestação de serviços e projetos previstos para 2020, e adotando o uso de aplicativos como forma de arrecadação de recursos dos fiéis.

ACORDA, GENTE!

O choque entre o MPF e o governo do Estado, durante a pandemia, tem proporcionado lances curiosos. A notícia de uma liminar obtida contra o Estado, por exemplo, foi distribuída antes das 8h da manhã para a imprensa, o que não é comum.

BAMBUZAL SEM FIM

Aliás, operador do Direito lembra que o Ministério Público Federal é autônomo, independente e não tem amarras políticas e institucionais em relação ao Estado. Portanto, tem muita flecha para atirar no governo, sem constrangimento.

PORTAS ABERTAS

Ainda não é inauguração, prevista para o ano que vem, mas uma ala do hospital da MedSênior, em Vitória, será aberta nesta segunda (15) por causa da pandemia da Covid-19.

O PESO DO PODER

Ex-secretário de Segurança, o coronel Nylton Rodrigues, pré-candidato a prefeito de Vitória, está magrinho. O atual secretário, Alexandre Ramalho, por sua vez, está visivelmente, diríamos, mais “cheinho”. Conclusão: o poder engorda.

CONSTATAÇÃO

A direção da Organização Mundial da Saúde (OMS) precisa se comunicar melhor.

DE XARÁ PARA XARÁ

O deputado federal Felipe Rigoni (PSB-ES) vem dialogando com o youtuber Felipe Neto sobre o projeto de combate às fake news que tramita no Congresso. O texto trata do combate aos robôs não identificados e identificação dos financiadores de conteúdo falso.

DE XARÁ PARA XARÁ 2

O influenciador digital publicou manifestação contrária à proposta nas redes sociais, mas convidado ao diálogo, ouviu sobre a evolução dos debates em torno do projeto. Rigoni deve realizar uma apresentação técnica dos pontos centrais da proposta ao xará.

O POVO AGRADECE

O Poder Judiciário no ES diz que quer cortar custos por causa da crise. A coluna sugere um corte, de efeito imediato: fim dos carros oficiais, com motoristas, para os desembargadores. Que tal todo mundo usar aplicativo de transporte?

DUELO DOS BRUXOS

Em Aracruz, há uma disputa à parte de marqueteiros na corrida eleitoral à prefeitura: Bete Rodrigues está com o prefeito Jones Cavaglieri (SDD); Jane Mary com Evilazio (PDT); e Fernando Carreiro com Dr Luiz Coutinho (Cidadania).

QUE NÍVEL...

Capitão Assumpção fez um discurso cheio de xingamentos contra o prefeito Neto Barros (PCdoB) na Assembleia Legislativa e, ao encerrar, o presidente Erick Musso agradeceu ao deputado “sempre muito ponderado em sua fala”, arrancando gargalhadas dos demais parlamentares na sessão virtual de terça-feira.

TIRANDO O LIXO

Quem não riu foi Iriny Lopes (PT), que pediu a supressão dos xingamentos das notas taquigráficas. “Isso não é digno do Parlamento”, justificou.

MÉRITO RECONHECIDO

O deputado Delegado Danilo Bahiense (PSL) protocolou requerimento de congratulações ao servidor da Assembleia Legislativa Lucas Albani. Como mostrou a coluna , ele tem ajudado gratuitamente pequenas empresas a se posicionarem melhor nas redes sociais para poderem atravessar a crise.

ALÔ, EXÉRCITO BRASILEIRO!