Cidade com menor população do ES tem mais de 1% dos moradores com Covid-19

Divino de São Lourenço, que tem apenas 4,3 mil habitantes, fica na região do Caparaó Crédito: Foto do leitor

Região do Caparaó é uma das menos contaminadas pela Covid-19 e durante algum tempo até parecia que o temido coronavírus não se espalharia por lá. Mas não demorou e Divino de São Lourenço , que tem a menor população do Espírito Santo (4.300 habitantes), já tem mais de 1% das pessoas contaminadas pela doença.

O secretário municipal de Saúde, Osvaldo Neves de Figueiredo, entretanto, explicou que há um dado positivo a favor da municipalidade. Os números cresceram porque a administração comprou testes suficientes para alcançar mais de 5% da população, fazendo cerco sanitário aos casos positivos e trabalhadores de saúde

“Tivemos uma elevação rápida dos casos por causa desse monitoramento , mas agora a população está mais cautelosa e seguindo as recomendações de prevenção ”, observou Osvaldo Figueiredo.

O primeiro caso da doença, de uma técnica de enfermagem contaminada quando trabalhava no Hospital de Guaçuí , surgiu no dia 5 de maio. O último boletim da cidade, antes do feriadão de Corpus Christi desta quinta-feira (11), apontava 51 pessoas confirmadas com a Covid-19 (cinco delas curadas, nenhuma em estado grave e nenhum óbito).

Por conta do número de casos, o prefeito Eleardo Brasil (PSB) publicou um decreto que prevê multa a quem circular sem máscara e dá autorização à Polícia de prender quem está em isolamento, com o vírus, e sair de casa.

Com o objetivo de proteger os profissionais de saúde e toda a população da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu testes rápidos que constam IgG (que identifica se a pessoa já teve o vírus, e está inativo) e o IgM (que identifica os casos de vírus ativo) para realizar em todos os profissionais de saúde e minimizar o contágio local.

"Queremos lembrar à população que nós trabalhadores da saúde somos os primeiros a querer proteger nossa população e que para isso aqueles profissionais que testaram negativo estão redobrando suas atenções para garantir o atendimento a todos aqueles que precisarem de cuidados neste período", ponderou Osvaldo.

CAPARAÓ TEM BAIXO ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO

Com população de 190 mil habitantes distribuídos em 11 municípios, a Região do Caparaó tem o mais baixo índice de contaminação pelo novo coronavírus. No último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, eram 343 casos, o equivalente a apenas 0,18% da população.