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Leonel Ximenes

Cidade com menor população do ES tem mais de 1% dos moradores com Covid-19

Secretaria Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço alega que número de casos é alto porque aumentou o número de testes e o cerco sanitário

Públicado em 

11 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Divino de São Lourenço, que tem apenas 4,3 mil habitantes, fica na região do Caparaó
Divino de São Lourenço, que tem apenas 4,3 mil habitantes, fica na região do Caparaó Crédito: Foto do leitor
Região do Caparaó é uma das menos contaminadas pela Covid-19 e durante algum tempo até parecia que o temido coronavírus não se espalharia por lá. Mas não demorou e Divino de São Lourenço, que tem a menor população do Espírito Santo (4.300 habitantes), já tem mais de 1% das pessoas contaminadas pela doença.
O secretário municipal de Saúde, Osvaldo Neves de Figueiredo, entretanto, explicou que há um dado positivo a favor da municipalidade. Os números cresceram porque a administração comprou testes suficientes para alcançar mais de 5% da população, fazendo cerco sanitário aos casos positivos e trabalhadores de saúde.
“Tivemos uma elevação rápida dos casos por causa desse monitoramento, mas agora a população está mais cautelosa e seguindo as recomendações de prevenção ”, observou Osvaldo Figueiredo.
O primeiro caso da doença, de uma técnica de enfermagem contaminada quando trabalhava no Hospital de Guaçuí, surgiu no dia 5 de maio. O último boletim da cidade, antes do feriadão de Corpus Christi desta quinta-feira (11), apontava 51 pessoas confirmadas com a Covid-19 (cinco delas curadas, nenhuma em estado grave e nenhum óbito).

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Por conta do número de casos, o prefeito Eleardo Brasil (PSB) publicou um decreto que prevê multa a quem circular sem máscara e dá autorização à Polícia de prender quem está em isolamento, com o vírus, e sair de casa.
Com o objetivo de proteger os profissionais de saúde e toda a população da cidade, a Secretaria Municipal de Saúde adquiriu testes rápidos que constam IgG (que identifica se a pessoa já teve o vírus, e está inativo) e o IgM (que identifica os casos de vírus ativo) para realizar em todos os profissionais de saúde e minimizar o contágio local.
"Queremos lembrar à população que nós trabalhadores da saúde somos os primeiros a querer proteger nossa população e que para isso aqueles profissionais que testaram negativo estão redobrando suas atenções para garantir o atendimento a todos aqueles que precisarem de cuidados neste período", ponderou Osvaldo.

CAPARAÓ TEM BAIXO ÍNDICE DE CONTAMINAÇÃO

Com população de 190 mil habitantes distribuídos em 11 municípios, a Região do Caparaó tem o mais baixo índice de contaminação pelo novo coronavírus. No último boletim da Secretaria de Estado da Saúde, eram 343 casos, o equivalente a apenas 0,18% da população.
Alegre é a cidade com menor contaminação (0,09%), seguida de Ibatiba (0,11%), Iúna (0,12%), Dores do Rio Preto (0,13%), Muniz Freire (0,15%), Irupi (0,18%), Guaçuí (0,22%), Jerônimo Monteiro (0,24%), São José do Calçado e Ibitirama (0,28%) e, disparado na liderança negativa, Divino de São Lourenço (1% nos números da Sesa e 1,2% nas contas da Secretaria Municipal de Saúde).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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