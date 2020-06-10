OMS vê alta consistente e progressiva da Covid-19 nas Américas do Sul e Central

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

A Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a alertar nesta quarta-feira, 10, para a disseminação da covid-19 na região das Américas. "Temos visto um aumento consistente e progressivo dos casos na nas Américas Central e do Sul", afirmou o diretor executivo da entidade, Michael Ryan, durante entrevista coletiva da entidade.

Ryan qualificou o fato como uma "profunda preocupação" e pediu que exista um foco para conter e suprimir a doença nessas zonas

Ele comentou ainda que não se sabe como o novo coronavírus pode se comportar no inverno do Hemisfério Sul. "Neste momento, não temos dados para demonstrar que o vírus agirá de modo mais agressivo ou transmitir de modo mais eficiente no inverno do Hemisfério Sul", disse.

De qualquer modo, ele voltou a insistir que é preciso se concentrar nas medidas já bem-sucedidas de estratégia abrangente no combate à doença.