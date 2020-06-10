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Pandemia

OMS vê alta consistente e progressiva da Covid-19 nas Américas do Sul e Central

Segundo o diretor-executivo da organização,  ainda que não se sabe como o novo coronavírus pode se comportar no inverno do Hemisfério Sul
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 14:10

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 14:10

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
A Organização Mundial de Saúde (OMS) voltou a alertar nesta quarta-feira, 10, para a disseminação da covid-19 na região das Américas. "Temos visto um aumento consistente e progressivo dos casos na nas Américas Central e do Sul", afirmou o diretor executivo da entidade, Michael Ryan, durante entrevista coletiva da entidade.
Ryan qualificou o fato como uma "profunda preocupação" e pediu que exista um foco para conter e suprimir a doença nessas zonas
Ele comentou ainda que não se sabe como o novo coronavírus pode se comportar no inverno do Hemisfério Sul. "Neste momento, não temos dados para demonstrar que o vírus agirá de modo mais agressivo ou transmitir de modo mais eficiente no inverno do Hemisfério Sul", disse.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
De qualquer modo, ele voltou a insistir que é preciso se concentrar nas medidas já bem-sucedidas de estratégia abrangente no combate à doença.
Em outro momento da coletiva, a líder da resposta da OMS à pandemia, Maria Van Kerkhove voltou a enfatizar que a pandemia "não terminou", notando que mesmo países que têm o quadro sob controle continuam a trabalhar ativamente para impedir novos focos da doença.

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