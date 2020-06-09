Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • China rejeita estudo que sugere circulação do coronavírus em agosto de 2019
Estudo de Harvard

China rejeita estudo que sugere circulação do coronavírus em agosto de 2019

Porta-voz da chancelaria, Hua Chunying disse em entrevista coletiva nesta terça (9) , que não havia visto a pesquisa, mas considerou 'absurdo' a conclusão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 16:06

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 16:06

HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong
Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong durante pandemia Crédito: Kin Cheung/AP
O governo da China negou que o novo coronavírus circulasse pelo país antes do que sabe até agora, após um estudo na Harvard Medical School baseado em imagens de satélite e em padrões de visitas a hospitais e em pesquisas no site Bidu apontar que o vírus poderia estar se espalhando entre a população do país asiático já em agosto de 2019.
Porta-voz da chancelaria, Hua Chunying disse durante entrevista coletiva nesta terça-feira, 9, que não havia visto a pesquisa, mas considerou "absurdo" que alguém pudesse chegar a uma conclusão do tipo baseando-se "apenas em elementos superficiais como padrões de tráfego". Pequim reportou o vírus à OMS apenas quatro meses depois do sugerido no estudo americano.
"Neste assunto, eu acredito que temos de respeitar a ciência", afirmou a porta-voz, pedindo que cientistas possam ter espaço para fazer suas pesquisas e "checar a conclusões baseadas nos fatos". Além disso, ainda afirmou que a China, os Estados Unidos e a comunidade internacional em geral têm "uma tarefa comum no momento: lutar contra a desinformação e derrotar a pandemia por meio da solidariedade".

Veja Também

Estudo de Harvard indica que vírus já circulava na China em agosto de 2019

Assintomático transmite coronavírus e, sem teste, quarentena é necessária, diz OMS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados