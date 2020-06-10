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Coronavírus

OMS explica que pacientes assintomáticos podem transmitir Covid-19

Organização afirmou, porém, que ainda não há conclusões sobre a proporção da transmissão do vírus por pacientes que não apresentem sintomas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2020 às 22:17

Publicado em 09 de Junho de 2020 às 22:17

Arte covid-19 para capa do site
OMS confirmou que pacientes assintomáticos também podem transmitir coronavírus Crédito: Divulgação
A Organização Mundial da Saúde (OMS) esclareceu nesta terça-feira (9) que a transmissão da Covid-19 está, sim, ocorrendo a partir de casos assintomáticos da doença, mas ainda não há conclusões sobre a proporção. A entidade decidiu se pronunciar um dia após a diretora técnica da entidade, Maria Van Kerkhove, dizer que a transmissão por pacientes sem sintomas era "muito rara". O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, citou essa fala para defender a flexibilização da quarentena, nesta terça-feira.
A retificação do discurso partiu da própria Van Kerkhove, no início de uma transmissão ao vivo da OMS nas redes sociais para responder a perguntas da população. A líder técnica afirmou que houve um "mal-entendido" a partir de uma resposta na coletiva de imprensa desta segunda-feira, 8. Segundo a diretora, seu comentário não era uma declaração oficial sobre uma política da entidade.

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"Temos pouquíssimos estudos - dois ou três - que tentaram acompanhar casos assintomáticos ao longo do tempo. É uma amostragem pequena. Falei que a transmissão por pacientes sem sintomas é 'muito rara', e isso pode ter causado o mal-entendido. Estava me referindo a estudos e a alguns dados que ainda não foram publicados. O que recebemos dos Estados-membros é que, quando acompanhamos os casos assintomáticos, é muito raro encontrar uma transmissão secundária", justificou-se Van Kerkhove.
O diretor do programa de emergências da OMS, Michael Ryan, foi ainda mais enfático sobre o assunto. Ele garantiu estar "absolutamente convencido" de que a transmissão por pacientes assintomáticos está ocorrendo. "A questão é saber quanto", complementou.

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De acordo com Van Kerkhove, as estimativas sobre a quantidade de pessoas assintomáticas no mundo são bastante prematuras. Até o momento, as pesquisas sugerem que uma faixa entre 6% e 41% da população global pode ter contraído o novo coronavírus sem manifestar sintomas da doença.
Coordenador do controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Paulo Menezes endossou o discurso da OMS. Ele lembrou de dois acontecimentos no Brasil, no início da pandemia, que reforçam a possibilidade de transmitir o vírus mesmo sem apresentar sintomas: o contato com quem havia voltado assintomático de viagem do exterior e o casamento em Trancoso, na Bahia, da irmã da influenciadora Gabriela Pugliesi.
"O que a OMS quis dizer é que a probabilidade de alguém sem sintomas transmitir o vírus é baixa. Mas, aqui no Brasil, houve um encontro de quem veio do exterior com outras pessoas. Após esse encontro, ele desenvolveu sintomas e procurou assistência médica. Semanas depois, pessoas que tiveram contato com ele apresentaram sintomas. Outro episódio é o do casamento onde pessoas que ainda não apresentavam sintomas transmitiram o vírus a outros", afirmou Menezes.

OPAS CITA "PRÉ-SINTOMÁTICOS"

A Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), braço da OMS nas Américas, destacou a diferença entre as pessoas assintomáticas - infectados que não apresentam sintomas - e as pré-sintomáticas - pacientes na fase inicial da doença que ainda não manifestam sintomas.
"Os dados científicos, até o momento, mostram que é menos provável ter o contágio a partir de uma pessoa totalmente assintomática, em comparação com as pré-sintomáticas", explicou o gerente de incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri.
O órgão regional também se posicionou a respeito da polêmica na divulgação dos números da covid-19 no Brasil. Para o diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis, Marcos Espinal, é válido revisar os dados, assim como China e Nova York já fizeram, desde que as estatísticas continuem sendo repassadas a todos. No último sábado, 6, o Ministério da Saúde manifestou interesse em recontar as mortes pelo coronavírus no País.
"Não é ruim revisar os dados. Mas recomendamos que os dados de todos os países sigam sendo informados, porque permite a nós e aos próprios governos ter uma visão clara do que está acontecendo. Permite, também, que os autores de políticas públicas saibam como planejar o combate à doença", disse Espinal.

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