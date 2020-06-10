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Leonel Ximenes

Publicitário do ES oferece ajuda a pequenas empresas e recebe pedido até de Portugal

Por causa da pandemia,  Lucas Albani, de forma gratuita, presta consultoria de divulgação, reposicionamento, relacionamento e promoção nas redes sociais

Públicado em 

10 jun 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lucas Albani:
Lucas Albani: "Faço um filtro para identificar quem realmente precisa da ajuda" Crédito: Divulgação
Por causa da pandemia da Covid-19, o publicitário capixaba Lucas Albani, 33 anos, teve a ideia de oferecer ajuda gratuita de consultoria de divulgação, reposicionamento, relacionamento e promoção nas redes sociais a pequenas empresas. E essa corrente do bem se espalhou tanto pela internet, que ele recebeu pedidos de auxílio até de empreendedores em Portugal. Por causa disso, agora há fila de espera para receber as dicas do profissional.
Albani, servidor efetivo que atua com as mídias sociais da Assembleia Legislativa, explicou que o seu objetivo é ajudar pequenos empreendedores que têm sofrido com a queda de receita neste período. E essa crise, segundo ele, pode ser superada com medidas de reposicionamento e relacionamento nas redes sociais nas quais, segundo observa, não basta somente publicar qualquer coisa.
“Estou ajudando o restaurante de bairro, o salão de beleza, a fotógrafa que perdeu os eventos, o terapeuta, a esteticista, por exemplo. Tem gente até de Portugal sendo assessorado no momento. Até agora, tenho 10 pessoas cadastradas na fila e três recebendo a consultoria, que estão em andamento”, conta.

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A consultoria tem funcionado desta forma: o interessado faz o contato pelo site www.lucasalbani.com.br, preenche os dados na guia “contato” e relata um pouco do negócio e das necessidades.
“Eu faço um filtro para identificar quem realmente precisa da ajuda e converso pelo telefone, para alinhar um próximo contato, para passar um plano de ação de 15 dias, em que eu dou um suporte a distância, monitorando e tirando possíveis dúvidas no processo de transição. A ideia é que a pessoa consiga administrar com a nova perspectiva a partir daí”, concluiu.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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