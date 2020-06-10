Publicitário do ES oferece ajuda a pequenas empresas e recebe pedido até de Portugal

Por causa da pandemia da Covid-19
, o publicitário capixaba Lucas Albani, 33 anos, teve a ideia de oferecer ajuda gratuita de consultoria de divulgação, reposicionamento, relacionamento e promoção nas redes sociais a pequenas empresas
. E essa corrente do bem se espalhou tanto pela internet, que ele recebeu pedidos de auxílio até de empreendedores em Portugal
. Por causa disso, agora há fila de espera para receber as dicas do profissional.
Albani, servidor efetivo que atua com as mídias sociais da Assembleia Legislativa
, explicou que o seu objetivo é ajudar pequenos empreendedores que têm sofrido com a queda de receita neste período. E essa crise
, segundo ele, pode ser superada com medidas de reposicionamento e relacionamento nas redes sociais nas quais, segundo observa, não basta somente publicar qualquer coisa.
“Estou ajudando o restaurante de bairro, o salão de beleza, a fotógrafa que perdeu os eventos
, o terapeuta, a esteticista, por exemplo. Tem gente até de Portugal sendo assessorado no momento. Até agora, tenho 10 pessoas cadastradas na fila e três recebendo a consultoria, que estão em andamento”, conta.
A consultoria tem funcionado desta forma: o interessado faz o contato pelo site www.lucasalbani.com.br
, preenche os dados na guia “contato” e relata um pouco do negócio e das necessidades.
“Eu faço um filtro para identificar quem realmente precisa da ajuda e converso pelo telefone, para alinhar um próximo contato, para passar um plano de ação de 15 dias, em que eu dou um suporte a distância, monitorando e tirando possíveis dúvidas no processo de transição. A ideia é que a pessoa consiga administrar com a nova perspectiva a partir daí”, concluiu.