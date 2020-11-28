Eleição em Vitória: saiba por que os católicos estão brigando tanto

Discurso do padre Kelder Brandão durante a missa aumentou a crise entre os católicos Crédito: João Paulo Rocetti

disputa em segundo turno pelo comando da Prefeitura de Vitória não se restringe à esfera política. Uma luta nos bastidores se trava internamente na Igreja Católica, cujos membros estão claramente divididos entre as candidaturas de Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT).

Essa divisão, a propósito, expressa uma outra bem maior, e mais complexa, que secciona a Igreja desde o Concílio Vaticano II, na década de 1960 do século passado: o confronto entre fiéis e religiosos mais à esquerda (também chamados de progressistas), abrigados na Teologia da Libertação, com seus oponentes mais conservadores, reunidos em movimentos como a Opus Dei, os tradicionalistas e a Renovação Carismática Católica (RCC), entre outros.

A eleição na Capital é apenas mais um capítulo desse enredo que opõe pessoas e movimentos com visões muito diferentes sobre o papel da Igreja no mundo e a função dos seus ministros ordenados e dos leigos. Vai para além da política - até mesmo a espiritualidade católica não é um consenso entre esses pólos antagônicos.

Para um fiel que não está familiarizado com essas minúcias de ordem teológica, pode parecer até que se trata de Igrejas bem diferentes e que têm poucos pontos de convergência, sendo um deles a autoridade papal.

A propósito, até a legitimidade de todos os papas após o Concílio Vaticano II é questionada por alguns grupos minoritários no Brasil e no mundo, mas isso é um outro assunto que não cabe aqui esmiuçá-lo. O que nos importa são as consequências da eleição em Vitória na vida e na unidade da Igreja Católica. E o resultado não é nada animador.

O fator que desencadeou essa luta surda nos bastidores da Igreja Particular de Vitória (como assim é definido canonicamente) foi um pronunciamento do padre Kelder Brandão , pároco da Paróquia Santa Teresa de Calcutá (Itararé), no final da missa do último domingo (22).

Um dos expoentes daquilo que muitos chamam de “igreja progressista” na Capital, o padre, segundo seus detratores, fez um discurso, no altar, claramente favorável ao petista. Em sua fala, Kelder exortava os fiéis a votar no candidato que, segundo ele, tem o programa de governo que mais se aproxima da doutrina social da Igreja. Os conservadores, claro, interpretaram como um chamamento ao voto ao candidato João Coser.

O vídeo com o discurso do padre Kelder circulou avidamente pelas redes sociais e provocou reações. A mais contundente foi a do pároco da Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, que criticou o colega de Itararé. Frei Agostinho Morosini chegou a gravar um vídeo afirmando que a opinião de Kelder não expressava o pensamento da Igreja em Vitória e acusando o sacerdote progressista de provocar a divisão entre os fiéis.

Logo depois foi a vez de o pároco de Jardim da Penha gravar um vídeo, também em resposta. Padre Adenilson Schmidt alertou seu paroquianos de que o vídeo do padre Kelder não foi gravado na paróquia de Jardim da Penha, sugerindo que essa informação também estava circulando pela internet.

O arcebispo dom Dario Campos: silêncio total Crédito: A GAZETA

Mesmo na estrutura de gestão da Arquidiocese de Vitória esse conflito não está sendo ignorado. A coluna apurou que alguns integrantes leigos do Conselho da Mitra Arquidiocesana, colegiado que integra a Cúria Metropolitana, o órgão “gestor” da Igreja, pediram demissão e outros ameaçam se desligar.

A maioria, segundo se sabe pelos bastidores, contrariados com o discurso do padre e com a suposta “omissão” do arcebispo dom Dario Campos, a quem “acusam” de ser ligado aos progressistas.

O padre Kelder, que atua numa das áreas mais violentas e vulneráveis de Vitória, o Bairro da Penha e seu entorno, também tem seus aliados. Além da simpatia óbvia que lhe devotam os setores mais à esquerda da sociedade, ele recebeu, nesta quinta (26), uma carta de apoio assinada por pastorais sociais e outras entidades da Igreja numa iniciativa liderada pela Comissão de Promoção da Dignidade Humana (antiga Comissão Justiça e Paz) da Arquidiocese de Vitória.

O conflito parece não ter fim. Diante de tantas divergências, o que tem feito o arcebispo para manter a unidade do seu rebanho, que está dilacerado pela disputa política? Mais do que isso: qual a linha teológico-pastoral do líder da Igreja na Capital, como ele se posiciona diante de confronto tão grave e constrangedor? Estranhamente, dom Dario não vem a público se manifestar; e quando é exortado a fazê-lo, responde com o silêncio.

Não se sabe, de fato, se o arcebispo está ignorando a crise ou se está tentando aparar as arestas internamente, sem alarde. Porque uma eventual omissão poderia custar muito caro aos católicos. Fiéis e ministros ordenados se digladiando publicamente e desorientados são terreno fértil para a cizânia e a desintegração. Ainda mais para uma Igreja traumatizada por cismas, heresias e divisões ao longo da sua história milenar.