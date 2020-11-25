Malafaia declara apoio a Pazolini e pede para Vitória dizer não ao PT

Silas Malafaia declara apoio a Pazolini no 2º turno em Vitória Crédito: Reprodução Whatsapp

Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, apoiador do presidente O pastor, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (com quem já teve seus atritos), declarou apoio ao deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) no 2º turno da eleição a prefeito de Vitória contra o ex-prefeito João Coser (PT), em um vídeo no qual pede ao "povo abençoado de Vitória" que "diga não ao PT" e vote em Pazolini. Na fala, de cerca de um minuto, ele destila críticas ao partido dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff:

“Povo abençoado de Vitória, diga não ao PT. O PT é responsável pelo maior escândalo de corrupção da história política do Brasil e todo esse caos de desemprego, o PT é o maior responsável. O PT, junto dos partidos de esquerda, em todas as câmaras municipais em que foi votada a questão da ideologia de gênero, eles foram a favor. O que é isso? É o lixo moral que quer ensinar sexualidade a crianças, tirando dos pais que têm a garantia da Constituição de educar os filhos. Também o PT, junto dos partidos de esquerda, entraram no Supremo Tribunal Federal, para que uma mulher que sofre estupro não denuncie o estuprador”.

Em seguida, elevando a voz, Malafaia faz o pedido de voto:

“Gente, vamos dizer não ao PT! Nós, cristãos, somos a maioria nessa cidade. Delegado Pazolini, 10! Delegado Pazolini, 10! Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe Vitória.”

O vídeo de Malafaia em favor de Pazolini tem circulado por redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Mais de um dirigente do PL confirmou ter recebido o mesmo vídeo que chegou à coluna.

"MEU CARO AMIGO"

Na trincheira contrária, na seção "Celebridades Nacionais", Coser tem recebido apoio principalmente de personalidades da área cultural. Entre elas, o cantor Tico Santa Cruz e o cantor, compositor, escritor e dramaturgo Chico Buarque de Holanda, simpatizante do PT.

"GOSTO MUITO DE VOCÊ, JOÃOZINHO..."