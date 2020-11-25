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Eleições 2020

Malafaia declara apoio a Pazolini e pede para Vitória dizer não ao PT

No 1° turno, pastor e apoiador de Bolsonaro declarou apoio em Vitória a Halpher Luiggi, que foi candidato pelo partido de Magno Malta, amigo de Malafaia

Públicado em 

25 nov 2020 às 13:19
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Silas Malafaia declara apoio a Pazolini no 2º turno em Vitória
Silas Malafaia declara apoio a Pazolini no 2º turno em Vitória Crédito: Reprodução Whatsapp
O pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, apoiador do presidente Jair Bolsonaro (com quem já teve seus atritos), declarou apoio ao deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) no 2º turno da eleição a prefeito de Vitória contra o ex-prefeito João Coser (PT), em um vídeo no qual pede ao "povo abençoado de Vitória" que "diga não ao PT" e vote em Pazolini. Na fala, de cerca de um minuto, ele destila críticas ao partido dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff:
“Povo abençoado de Vitória, diga não ao PT. O PT é responsável pelo maior escândalo de corrupção da história política do Brasil e todo esse caos de desemprego, o PT é o maior responsável. O PT, junto dos partidos de esquerda, em todas as câmaras municipais em que foi votada a questão da ideologia de gênero, eles foram a favor. O que é isso? É o lixo moral que quer ensinar sexualidade a crianças, tirando dos pais que têm a garantia da Constituição de educar os filhos. Também o PT, junto dos partidos de esquerda, entraram no Supremo Tribunal Federal, para que uma mulher que sofre estupro não denuncie o estuprador”.
Em seguida, elevando a voz, Malafaia faz o pedido de voto:
“Gente, vamos dizer não ao PT! Nós, cristãos, somos a maioria nessa cidade. Delegado Pazolini, 10! Delegado Pazolini, 10! Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe Vitória.”
Amigo de Magno Malta (PL), Malafaia gravou depoimentos para candidatos apoiados pelo ex-senador na Grande Vitória, no 1º turno. Em Vitória, no 1º turno, ele declarou apoio ao engenheiro Halpher Luiggi, que concorreu pelo partido de Magno, chegando com 0,58% dos votos validos (menos de 1 mil) .
O vídeo de Malafaia em favor de Pazolini tem circulado por redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. Mais de um dirigente do PL confirmou ter recebido o mesmo vídeo que chegou à coluna.

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"MEU CARO AMIGO"

Na trincheira contrária, na seção "Celebridades Nacionais", Coser tem recebido apoio principalmente de personalidades da área cultural. Entre elas, o cantor Tico Santa Cruz e o cantor, compositor, escritor e dramaturgo Chico Buarque de Holanda, simpatizante do PT.

"GOSTO MUITO DE VOCÊ, JOÃOZINHO..."

Quem também gravou para Coser foi o cantor e compositor Caetano Veloso. Porém Caetano "caetanou". Enquanto  o anúncio de Chico tem 10 segundos, o do baiano passou de 30: floreou um pouco, poetizou, fez uma analogia com "reino do Espírito Santo" e só no final chegou ao ponto: declarar apoio a Coser. Mas, ainda assim, a edição fez um pequeno enxerto no fim, pois Caetano, no primeiro take, não havia falado o nome inteiro do candidato. 

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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