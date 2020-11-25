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Eleições 2020

Candidato a vereador no ES fez campanha com número errado

Sandro Fortelaje (PT) concorria a uma vaga na Câmara de Viana. Ele escolheu um número para divulgar, mas na Justiça Eleitoral e, logo, nas urnas, o partido registrou outro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2020 às 11:12

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 11:12

Sandro utilizou o número errado durante toda a campanha
No DivulgaCand, site oficial da Justiça Eleitoral alimentado com dados enviados pelo partido, o número do candidato aparecia como 13611. Mas ele havia escolhido outro Crédito: TRE
Os eleitores de Sandro Fortelaje, que pleiteou o cargo de vereador no município de Viana, na Região Metropolitana da Grande Vitória, foram surpreendidos ao tentar votar no candidato. Quando digitaram o número que foi divulgado na campanha, a urna avisava: candidato inexistente. Logo nas primeiras horas das eleições do dia 15 de novembro, Sandro percebeu que o número estava errado.
Candidato a vereador no ES fez campanha com número errado
O técnico em eletricidade, que concorria pelo PT, já havia avisado à sigla que no DivulgaCand, o site oficial da Justiça Eleitoral para divulgação de candidaturas, com dados fornecidos pelos partidos, o número que aparecia era o 13.611, diferente do que ele escolheu (13.111). Mas, segundo Sandro, o setor jurídico do partido indicou à campanha a seguir com o número escolhido, já que o erro seria corrigido junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES).
No dia das eleições, no entanto, a não alteração pegou Sandro e os seus eleitores de surpresa. Eu percebi porque os primeiros eleitores que foram votar falaram que não estava aparecendo o meu número. Quando eles digitavam o meu número aparecia que o candidato não existia, conta Sandro.
Por volta das 11 horas, quando o candidato confirmou que o número cadastrado na urna era o 13.611, tentou comunicar os eleitores sobre o erro. Ele chegou a avisar para algumas pessoas o número correto no mesmo dia 15, mas conseguiu obter apenas 60 votos. Muito abaixo do que Sandro previa  entre 750 e 850 votos  e que seria suficiente para o eleger como vereador de Viana.

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O candidato afirma que está até hoje sem compreender como foi registrado o número errado. Como foi parar o 13.611 até hoje eu não entendi. Logo no segundo dia que saiu o 13.611 eu vi aquilo e comuniquei ao advogado que cuidou da campanha. Ele disse que poderia continuar a campanha com o 13.111, que ia dar tudo certo, desabafa Sandro.
Urna - confirma
A urna eletrônica e o botão de confirma o voto: candidato de Viana não recebeu votos por causa de número errado Crédito: Carlos Alberto Silva

REQUERIMENTO PARA ALTERAR O NÚMERO FOI FEITO DA FORMA ERRADA

O PT solicitou, a partir da ata da reunião da Executiva municipal do partido realizada em 2 de outubro, a alteração do número do candidato. Porém, de acordo com o TRE-ES, o documento não é válido para a alteração. O candidato deveria ter feito um peticionamento avulso para a modificação do número de urna, conforme previsto pela legislação eleitoral. A ata complementar encaminhada pelo partido não é reconhecida como instrumento para a troca de informações que constariam na urna, informou o TRE-ES à reportagem.
O partido solicitou a alteração, porém sem seguir o protocolo determinado pelo TRE
O partido solicitou a alteração, porém sem seguir o protocolo determinado pela legislação eleitoral Crédito: TRE
No dia 14 de novembro, na véspera da eleição, o advogado do partido encaminhou ao TRE-ES um novo requerimento. No entanto, a preparação das urnas eletrônicas ocorreu entre os dias 3 e 5 de novembro, não sendo possível fazer alterações após essa data. Em outros documentos enviados pelo partido ao TRE, posteriores e anteriores ao dia 2 de outubro, utiliza-se o número que foi para as urnas.
De acordo com Balbino Barreto, presidente do Partido dos Trabalhadores em Viana, aconteceu um erro de comunicação entre partido e o candidato, que acabou prejudicando os dois lados. Ele reforça que, de forma alguma existiu má-fé da parte do partido e que o candidato deveria ter consultado se houve a alteração do número no site da Justiça Eleitoral antes do dia 14.
Às vésperas das eleições, o setor jurídico do partido enviou o requerimento de alteração ao TRE, mas já era tarde
Na véspera das eleições, o setor jurídico do partido enviou o requerimento de alteração ao TRE, mas já era tarde Crédito: TRE

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Já Sandro, que não conseguiu se eleger, afirma estar ainda sem informações sobre o que realmente aconteceu. Ele contratou advogados para analisar as medidas cabíveis.
Os advogados de Sandro Fortelaje afirmaram que o erro do partido causou prejuízo ao então candidato. "Houve uma falha na prestação de serviço do partido, uma vez que o candidato acionou por diversas vezes o jurídico da legenda sobre a troca de números desde a primeira quinzena de setembro, até a véspera da eleição, e esse erro no número impediu que o candidato pudesse receber quantidade maior de votos, causando-lhe um dano irreparável e gerando um constrangimento sem precedentes", afirma nota dos advogados encaminhada à reportagem.
*Daniel Reis é residente do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob a supervisão da editoria de Política Samanta Nogueira.

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