Após eleição, prefeito de Itapemirim exonera todos os comissionados

Prefeitura de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Itapemirim

A prefeitura de Itapemirim , no litoral Sul do Espírito Santo , exonerou, nesta terça-feira (17), todos os servidores em cargos comissionados. A decisão do prefeito em exercício, Thiago Peçanha Lopes (Republicanos), foi publicada no Diário Oficial do município e inclui também o fim de funções gratificadas de servidores efetivos.

Nesta quarta-feira (18), a prefeitura está funcionando em expediente interno, sem nenhum secretário municipal nomeado. Segundo alguns servidores, que não quiseram ter os seus nomes divulgados, a demissão não foi comunicada anteriormente e eles foram pegos de surpresa com o decreto.

Prefeitura de Itapemirim exonera todos os comissionados Crédito: Divulgação

A conversa entre os exonerados é que a demissão em massa tem a ver com a intenção do prefeito de reorganizar a equipe nas estruturas organizacionais da administração, inclusive diminuindo a quantidade de servidores comissionados nomeados.

Nos bastidores da prefeitura , a informação é que a demissão não tem relação com as eleições deste domingo (15) e que alguns dos exonerados serão recontratados ainda nesta quarta-feira (18), com publicação na próxima edição do Diário Oficial. A quantidade de nomeações não foi informada.

Thiago Peçanha foi eleito vice-prefeito em 2016 e responde pela prefeitura desde abril de 2017, após o afastamento do prefeito Luciano Paiva. Dr. Thiago, que é o nome de urna de Peçanha, foi eleito no domingo (15) para continuar à frente do município a partir de 2021.

Procurado pela reportagem, o prefeito manifestou-se apenas por meio de nota. No texto, ele diz que foram feitos "ajustes" naturais.

"Precisamos nos preparar para novos desafios e para o futuro. Mudanças fundamentais que consolidam a nossa gestão é necessária. Diante deste cenário, é natural que se façam ajustes, se olharmos de forma mais ampla, os municípios vizinhos também estão na busca de mais eficiência e evolução no que se trata de gestão. Itapemirim não é diferente!", diz a íntegra da nota, assinada por Dr. Thiago.

RESULTADO DA ELEIÇÃO E TURBULÊNCIA

Thiago Peçanha foi eleito no domingo com 13.934 votos (51,74%). Em segundo lugar, ficou Doutor Antônio (PP), com 12.393 (46,02%) e, em terceiro e último, Monica Quinha (PT), com 603 votos (2,24%).

CARGOS COMISSIONADOS