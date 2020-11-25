Com até 28 anos de mandato, vereadores dão adeus a Câmaras da Grande Vitória

Ivan Carlini (DEM) teve 7 mandatos como vereador de Vila Velha, e Neuzinha (PSDB) teve 5 mandatos em Vitória Crédito: Reprodução Facebook/Montagem A Gazeta

Vila Velha, Serra e (Veja a lista completa abaixo) Após vários mandatos como vereadores e muitas eleições disputadas, os decanos das Câmaras das principais cidades da Grande Vitória não ostentarão mais esse título a partir de 2021. Derrotados nas urnas, seja na disputa pela reeleição ou pelos cargos de prefeito ou vice, parlamentares veteranos em Vitória Cariacica vão encerrar seus mandatos neste ano.

caso mais emblemático é o de Ivan Carlini (DEM), vereador de Vila Velha . Há 28 anos na Casa, totalizando sete mandatos, e há 12 anos na presidência da Câmara, apelidado por isso como "Ivan VI"  eleito presidente por seis biênios , o demista conseguiu a terceira maior votação para vereador, mas devido ao quociente eleitoral não foi eleito e ficou na suplência.

No ano passado, o vereador chegou a dizer que não iria mais se candidatar a um novo mandato , mas poucos acreditaram na promessa e não deu outra: Carlini se apresentou mais uma vez para a disputa. Ele também está prestes a se aposentar como servidor público federal. Ainda não definiu, contudo, se também vai se aposentar da política.

Em Vitória, Neuzinha (PSDB) é quem ocupa o posto de vereadora mais antiga atualmente, com cinco mandatos na Câmara, ou seja, 20 anos, no total. O começo de sua trajetória política foi em 2001, após ter ficado conhecida como liderança comunitária no bairro Consolação. Dali em diante, foi sucessivamente eleita para o Legislativo da Capital, até a eleição de 2016.

RENOVAÇÃO NA SERRA

Ao longo da atual legislatura, iniciada em 2016, a Câmara da Serra ficou marcada como um espaço de grandes conflitos políticos. E foi lá que ocorreu o maior índice de renovação da Grande Vitória: ao todo, 78% dos vereadores serão novatos a partir do próximo ano, ou seja, 18 dos 23 parlamentares.

Entre os que não se elegeram, há cinco vereadores que são antigos conhecidos do eleitorado, sendo que dois deles estão afastados do mandato atualmente. Nacib Haddad (DEM) já teve quatro mandatos, tentou a reeleição e perdeu. Já Neidia Pimentel (PSD), que também esteve em quatro legislaturas, não chegou a disputar. Ela foi presidente da Casa de 2015 a 2017, mas também foi afastada por responder a processos na Justiça.

Outros veteranos são Luiz Carlos Moreira (MDB) e Wanildo Sarnáglia (PSD), que tiveram dois mandatos na Casa, mas também já alçaram voos mais altos e foram deputados estaduais. Moreira não se reelegeu para a Câmara, pois seu partido não alcançou o quociente eleitoral, e Sarnáglia, que atualmente está na vaga de Nacib, que foi afastado, candidatou-se, mas renunciou à candidatura durante a campanha.

Por fim, Guto Lorenzoni (Rede), que tem três mandatos na Câmara e também já foi secretário na gestão de Audifax Barcelos (Rede), não foi eleito, e é o 1º suplente de seu partido, que elegeu Ericson Duarte e Raphaela Moraes.