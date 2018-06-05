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Câmara da Serra

Presidente do TJES nega retorno de Neidia Pimentel

A decisão do desembargador Sérgio Teixeira Gama foi proferida nesta segunda-feira (04).

Publicado em 04 de Junho de 2018 às 23:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jun 2018 às 23:21
Mais uma vez a Justiça negou o pedido de retorno da vereadora afastada Neidia Pimentel (PSD) à Câmara da Serra. Dessa vez, a ordem veio diretamente do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o desembargador Sérgio Gama.
Na semana passada, o mesmo pedido de anulação do afastamento de Neidia foi negado duas vezes pela juíza da 2ª Vara Criminal da Serra, Letícia Maia Saude. Foi ela quem determinou, em março deste ano, o cumprimento da medida cautelar para que a vereadora se mantenha distante do cargo e da presidência da Câmara, enquanto corre na Justiça o processo no qual Neidia é acusada de participar de um esquema de rachid, envolvendo a contratação de funcionários fantasmas para a Casa.
Em sua decisão, proferida nesta segunda-feira (04), o desembargador Sérgio Gama argumenta que o incidente de suspensão de liminar não é via adequada à sustação de decisão cautelar proferida em sede criminal e acrescenta que a concessão da medida suspensiva - conforme solicitou a defesa - só deve ser aplicada em casos de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública.
A reportagem tentou entrar em contato com a vereadora Neidia, mas não houve resposta.

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