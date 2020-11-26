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Segundo turno

Filiado ao PSL, vice de Gandini apoia candidatura de Coser, do PT, em Vitória

Vereador Nathan Medeiros (PSL), que disputou  a Prefeitura de Vitória como vice de Fabrício Gandini (Cidadania) e foi derrotado no primeiro turno, manifestou apoio a João Coser (PT)

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 00:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 00:14
Nathan Medeiros (PSL)
Nathan Medeiros (PSL) é vereador em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
O vereador de Vitória Nathan Medeiros (PSL), que disputou as eleições como vice na chapa do candidato a prefeito Fabrício Gandini (Cidadania), terceiro colocado no pleito, manifestou apoio publicamente à candidatura de João Coser (PT) para a Prefeitura da Capital, no segundo turno. O fato de o parlamentar estar filiado ao PSL, partido que rivalizou com o PT nas eleições de 2018, e que está nacionalmente posicionado à direita, não impediu a declaração. 
"Depois de muitos dias pedindo orientação a Deus sobre qual caminho seguir e analisando todo um contexto, principalmente, na localidade onde moro e na qual tenho maior influência, São Pedro e Santo Antônio, não poderia deixar de me posicionar e, por isso, venho aqui hoje declarar o meu apoio ao João Coser por todo o seu trabalho e dedicação em prol da minha região. Conte comigo, João!", declarou, em suas redes sociais.
Nathan era filiado ao PSB e migrou para o PSL em abril, sob a justificativa de que teria melhores condições para disputar as eleições. 
Até o momento, o posicionamento de Gandini sobre o segundo turno tem sido se manter neutro e não apoiar nenhum dos dois candidatos.
Outros vereadores que são seus aliados fieis, contudo, também declararam apoio ao petista, como os parlamentares do Cidadania Vinícius Simões e Leonil, e Wanderson Marinho (PSC). Os três não se reelegeram para a Câmara de Vitória.
Em outro movimento, vereadores eleitos pelo Cidadania, como Denninho Silva e Luiz Emanuel Zouain, declararam apoio ao candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos). 

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