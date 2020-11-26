Filiado ao PSL, vice de Gandini apoia candidatura de Coser, do PT, em Vitória

"Depois de muitos dias pedindo orientação a Deus sobre qual caminho seguir e analisando todo um contexto, principalmente, na localidade onde moro e na qual tenho maior influência, São Pedro e Santo Antônio, não poderia deixar de me posicionar e, por isso, venho aqui hoje declarar o meu apoio ao João Coser por todo o seu trabalho e dedicação em prol da minha região. Conte comigo, João!", declarou, em suas redes sociais.