Filiado ao PSL, vice de Gandini apoia candidatura de Coser, do PT, em Vitória

O vereador de Vitória Nathan Medeiros (PSL), que disputou as eleições como vice na chapa do candidato a prefeito Fabrício Gandini (Cidadania), terceiro colocado no pleito, manifestou apoio publicamente à candidatura de João Coser (PT) para a Prefeitura da Capital, no segundo turno. O fato de o parlamentar estar filiado ao PSL, partido que rivalizou com o PT nas eleições de 2018, e que está nacionalmente posicionado à direita, não impediu a declaração.
"Depois de muitos dias pedindo orientação a Deus sobre qual caminho seguir e analisando todo um contexto, principalmente, na localidade onde moro e na qual tenho maior influência, São Pedro e Santo Antônio, não poderia deixar de me posicionar e, por isso, venho aqui hoje declarar o meu apoio ao João Coser por todo o seu trabalho e dedicação em prol da minha região. Conte comigo, João!", declarou, em suas redes sociais.
Nathan era filiado ao PSB e migrou para o PSL em abril, sob a justificativa de que teria melhores condições para disputar as eleições.
Até o momento, o posicionamento de Gandini sobre o segundo turno tem sido se manter neutro e não apoiar nenhum dos dois candidatos.
Outros vereadores que são seus aliados fieis, contudo, também declararam apoio ao petista, como os parlamentares do Cidadania Vinícius Simões e Leonil, e Wanderson Marinho (PSC). Os três não se reelegeram para a Câmara de Vitória.
Em outro movimento, vereadores eleitos pelo Cidadania, como Denninho Silva e Luiz Emanuel Zouain, declararam apoio ao candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos).