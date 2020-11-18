Aliado de Gandini, vereador mais votado de Vitória apoia Pazolini

Denninho Silva apoia Pazolini no 2º turno em Vitória Crédito: Denninho Silva

Campeão de votos na eleição para a Câmara Municipal de Vitória, o vereador Denninho Silva decidiu marchar com o candidato do Republicanos, Lorenzo Pazolini, no 2º turno da disputa para prefeito da Capital. Filiado ao Cidadania, partido de Luciano Rezende e de Fabrício Gandini, Denninho é aliado político tanto do atual prefeito como do deputado estadual, derrotado por Pazolini e pelo ex-prefeito João Coser (PT) no 1º turno.

Encerrando seu primeiro mandato na Câmara de Vitória, Denninho é da região da Grande Goiabeiras e foi líder comunitário do bairro antes de se tornar vereador. É primo do deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) e foi seu assessor parlamentar na Assembleia Legislativa.

No último domingo (15), alcançou a expressiva marca de 7.213 votos e foi um dos três vereadores eleitos pelo partido presidido por Gandini no Espírito Santo (os outros dois foram Luiz Emanuel Zouain e Maurício Leite). A segunda candidata mais votada para o cargo foi Camila Valadão (PSOL), com 5.625 votos. Resumindo: o homem tem voto e tem influência na Grande Goiabeiras (onde Coser, inclusive, já morou há muito tempo).

Denninho é o segundo vereador eleito pelo Cidadania a declarar apoio a Pazolini no 2º turno em Vitória. Na manhã desta quarta-feira (18), o "pioneiro" foi Luiz Emanuel, atual líder de Luciano na Câmara de Vitória. Agora, o apoio declarado por Denninho a Pazolini reforça a convicção de que Gandini, como líder do Cidadania, liberou os vereadores do partido para se posicionarem como cada um quiser nesta reta final da eleição para prefeito.

A campanha de Denninho para vereador foi marcada por dois episódios. No primeiro, no início da campanha, ele contou com a presença, em seu palanque, do secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o coronel Alexandre Ramalho, de quem ele é muito amigo. No evento de lançamento da sua candidatura à reeleição, Denninho recebeu manifestação pública de apoio de Ramalho, ao lado do próprio Gandini.