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Eleições 2020

Aliado de Gandini, vereador mais votado de Vitória apoia Pazolini

Campeão de votos na eleição para a Câmara Municipal, Denninho Silva (Cidadania), da base de Luciano, decidiu marchar com o candidato do Republicanos no 2° turno para prefeito da Capital

Públicado em 

18 nov 2020 às 20:24
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Denninho Silva apoia Pazolini no 2º turno em Vitória Crédito: Denninho Silva
Campeão de votos na eleição para a Câmara Municipal de Vitória, o vereador Denninho Silva  decidiu marchar com o candidato do Republicanos, Lorenzo Pazolini, no 2º turno da disputa para prefeito da Capital. Filiado ao Cidadania, partido de Luciano Rezende e de Fabrício Gandini, Denninho é aliado político tanto do atual prefeito como do deputado estadual, derrotado por Pazolini e pelo ex-prefeito João Coser (PT) no 1º turno. 
Encerrando seu primeiro mandato na Câmara de Vitória, Denninho é da região da Grande Goiabeiras e foi líder comunitário do bairro antes de se tornar vereador. É primo do deputado estadual Euclério Sampaio (DEM) e foi seu assessor parlamentar na Assembleia Legislativa.
No último domingo (15), alcançou a expressiva marca de 7.213 votos e foi um dos três vereadores eleitos pelo partido presidido por Gandini no Espírito Santo (os outros dois foram Luiz Emanuel Zouain e Maurício Leite). A segunda candidata mais votada para o cargo foi Camila Valadão (PSOL), com  5.625 votos. Resumindo: o homem tem voto e tem influência na Grande Goiabeiras (onde Coser, inclusive, já morou há muito tempo).
Denninho é o segundo vereador eleito pelo Cidadania a declarar apoio a Pazolini no 2º turno em Vitória. Na manhã desta quarta-feira (18), o "pioneiro" foi Luiz Emanuel, atual líder de Luciano na Câmara de Vitória. Agora, o apoio declarado por Denninho a Pazolini reforça a convicção de que Gandini, como líder do Cidadania, liberou os vereadores do partido para se posicionarem como cada um quiser nesta reta final da eleição para prefeito. 
A campanha de Denninho para vereador foi marcada por dois episódios. No primeiro, no início da campanha, ele contou com a presença, em seu palanque, do secretário estadual de Segurança Pública e Defesa Social, o coronel Alexandre Ramalho, de quem ele é muito amigo. No evento de lançamento da sua candidatura à reeleição, Denninho recebeu manifestação pública de apoio de Ramalho, ao lado do próprio Gandini. 
O segundo episódio foi o comício de Gandini realizado no clube Álvares Cabral no dia 2 de novembro, com cerca de 2 mil pessoas, logo após o qual vários políticos, incluindo Gandini, Luciano e o próprio Denninho, confirmaram ter sido contaminados pelo novo coronavírus. Conforme o próprio vereador publicou em suas redes sociais, ele já manifestava sintomas gripais antes do evento. 

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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Lorenzo Pazolini Luciano Rezende Prefeitura de Vitória Fabrício Gandini Eleições 2020
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