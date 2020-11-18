Capitão Assumção (Patriota) e Sérgio Sá (PSB) foram candidatos a prefeito, e decidiram ficar neutros no 2º turno em Vitória Crédito: Montagem/A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Assumção e Sérgio Sá ficam neutros no segundo turno em Vitória

Assumção ficou em 4º lugar no primeiro turno da eleição a prefeito da Capital no último domingo (15). Com 7,22% dos votos válidos no primeiro turno (12.365 votos), ele diz que seguirá trabalhando pelo povo de Vitória e deseja as bênçãos de Deus aos dois oponentes que seguem na disputa. Já Sérgio Sá teve 4,15% dos votos válidos, um total de 7.110 votos.

Em tom cordial com os adversários, Capitão Assumção anunciou sua decisão, por nota:

"Eu, Capitão Assumção, venho anunciar, de forma oficial, que manterei minha neutralidade em relação aos candidatos que foram ao segundo turno na Capital do Estado do Espírito Santo. Contudo, como deputado estadual, mantenho meu compromisso de trabalhar em favor do povo de Vitória, bem como buscar avanços junto ao governo federal para contribuir com o desenvolvimento da nossa Capital".

"Desde já, agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de ser candidato, bem como a todos os patriotas que depositaram a sua confiança em mim através do voto. Aos candidatos que seguiram para o segundo turno, desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre eles", disse o deputado.

Sérgio Sá justificou sua posição pela neutralidade para manter a coerência.