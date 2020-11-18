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Pazolini x Coser

Assumção e Sérgio Sá ficam neutros no segundo turno em Vitória

Candidatos na Capital, eles alcançaram o 4º e o 7º lugar no primeiro turno, revelaram opção pela neutralidade agora e dizem que seguirão trabalhando pelo povo de Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 20:41

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 20:41

Capitão Assumção (Patriota) e Sérgio Sá (PSB) foram candidatos a prefeito, e decidiram ficar neutros no 2º turno em Vitória
Capitão Assumção (Patriota) e Sérgio Sá (PSB) foram candidatos a prefeito, e decidiram ficar neutros no 2º turno em Vitória Crédito: Montagem/A Gazeta
Candidatos à Prefeitura de Vitória que não chegaram ao segundo turno, o deputado estadual Capitão Assumção (Patriota) e o atual vice-prefeito da Capital, Sérgio Sá (PSB), decidiram manter a neutralidade nesta nova etapa do pleito entre Lorenzo Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT).
Assumção e Sérgio Sá ficam neutros no segundo turno em Vitória
Assumção ficou em 4º lugar no primeiro turno da eleição a prefeito da Capital no último domingo (15). Com 7,22% dos votos válidos no primeiro turno (12.365 votos), ele diz que seguirá trabalhando pelo povo de Vitória e deseja as bênçãos de Deus aos dois oponentes que seguem na disputa. Já Sérgio Sá teve 4,15% dos votos válidos, um total de 7.110 votos.
Em tom cordial com os adversários, Capitão Assumção anunciou sua decisão, por nota:
"Eu, Capitão Assumção, venho anunciar, de forma oficial, que manterei minha neutralidade em relação aos candidatos que foram ao segundo turno na Capital do Estado do Espírito Santo. Contudo, como deputado estadual, mantenho meu compromisso de trabalhar em favor do povo de Vitória, bem como buscar avanços junto ao governo federal para contribuir com o desenvolvimento da nossa Capital".
"Desde já, agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade de ser candidato, bem como a todos os patriotas que depositaram a sua confiança em mim através do voto. Aos candidatos que seguiram para o segundo turno, desejo que as bênçãos de Deus estejam sobre eles", disse o deputado.
Sérgio Sá justificou sua posição pela neutralidade para manter a coerência.
"Neste momento tão desafiador, Vitória precisa de um prefeito com experiência no Executivo municipal e com uma visão moderna de gestão pública. Seguindo a coerência que nos acompanhou durante toda a campanha no primeiro turno e, após reflexão com meu grupo, não declararei apoio a candidatos neste segundo turno da eleição municipal na Capital capixaba", afirmou.
O partido dele, o PSB do governador Renato Casagrande, ainda não definiu um posicionamento formal, e se reúne nesta quarta-feira (18). Nesta terça, João Coser (PT), e o candidato derrotado do Cidadania, Fabrício Gandini, foram, separadamente, ao governador para dialogar sobre o segundo turno do pleito. Coser esteve com Casagrande à tarde, e Gandini, à noite. 

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