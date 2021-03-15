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Leonel Ximenes

Secretário de Saúde do ES elogia Maranata por suspender cultos

Nésio Fernandes afirmou que decisão da igreja evangélica é "madura e responsável", em meio ao agravamento da pandemia de Covid-19

Publicado em 15 de Março de 2021 às 02:01

Públicado em 

15 mar 2021 às 02:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Templo da Maranata em Minas Gerais: decisão pelo fechamento vale para todo o país
Templo da Maranata em Minas Gerais: decisão pelo fechamento vale para todo o país Crédito: Divulgação
“Decisão madura, responsável e que merece nosso respeito.” Foi desta forma elogiosa que o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, reagiu à decisão da Igreja Maranata de suspender cultos e reuniões presenciais, por sete dias, a partir desta segunda-feira (15), por causa do agravamento da pandemia de Covid-19.
Nésio, que revelou que é evangélico em entrevista ao Papo de Colunista, comentou a decisão da Maranata em postagem publicada por A Gazeta no microblog. Até o dia 21, a Maranata decidiu que os cultos serão transmitidos diariamente, às 20h, pelos canais digitais oficiais da igreja evangélica, especialmente pelo YouTube.
A suspensão das atividades litúrgicas presenciais, segundo a Maranata, vale inicialmente por uma semana, mas a própria igreja adverte que nesse período a situação da pandemia será avaliada para que se saiba se haverá ou não condições do retorno das atividades.
Em comunicado nas redes sociais, a Maranata informa que a suspensão vale para todos os seus templos no Brasil. No exterior, a decisão de fechar ou não as igrejas caberá a cada pastor, de acordo com a realidade local.
O tuíte do secretário com elogio à Maranata
O tuíte do secretário com elogio à Maranata Crédito: Reprodução do Twitter
Nos perfis da Maranata nas redes sociais, muitos internautas lamentaram o fechamento temporário dos templos, mas a maioria apoiou a medida, considerando que ela é imprescindível nesta fase de agravamento da pandemia e da lotação dos hospitais.
“Sou profissional da saúde e tenho orgulho de pertencer uma igreja que além de se importar com a vida espiritual de seus membros, também se preocupa com a saúde física”, elogiou uma seguidora.

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“Decisão acertadíssima! Na minha região essa doença está matando muita gente. Meu pai foi um que morreu na quarta-feira passada. É uma dor que sangra a alma”, afirma outra internauta.

O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA NO ES

A iniciativa vem na hora certa, haja vista que o secretário Nésio Fernandes revelou na madrugada deste domingo (4), em suas redes sociais, que na última sexta-feira (12) o Espírito Santo registrou 150 novas internações de pacientes por Covid.
A situação é muito grave. Ontem (14), a taxa de ocupação de leitos por Covid-19 no ES chegou a 88%, muito próximo do limite definido pelo próprio governo do Estado, que é de 90%, para que novas medidas drásticas sejam adotadas.
Enquanto isso, tem uma minoria indo para as ruas protestar contra a restrição de funcionamento de algumas atividades, por causa do agravamento da pandemia. A vida não é mais importante para essa gente?
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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