Secretário de Saúde do ES elogia Maranata por suspender cultos

Templo da Maranata em Minas Gerais: decisão pelo fechamento vale para todo o país Crédito: Divulgação

Nésio, que revelou que é evangélico em entrevista ao Papo de Colunista , comentou a decisão da Maranata em postagem publicada por A Gazeta no microblog. Até o dia 21, a Maranata decidiu que os cultos serão transmitidos diariamente, às 20h, pelos canais digitais oficiais da igreja evangélica, especialmente pelo YouTube.

A suspensão das atividades litúrgicas presenciais, segundo a Maranata, vale inicialmente por uma semana, mas a própria igreja adverte que nesse período a situação da pandemia será avaliada para que se saiba se haverá ou não condições do retorno das atividades.

Em comunicado nas redes sociais, a Maranata informa que a suspensão vale para todos os seus templos no Brasil. No exterior, a decisão de fechar ou não as igrejas caberá a cada pastor, de acordo com a realidade local.

O tuíte do secretário com elogio à Maranata Crédito: Reprodução do Twitter

Nos perfis da Maranata nas redes sociais, muitos internautas lamentaram o fechamento temporário dos templos, mas a maioria apoiou a medida, considerando que ela é imprescindível nesta fase de agravamento da pandemia e da lotação dos hospitais.

“Sou profissional da saúde e tenho orgulho de pertencer uma igreja que além de se importar com a vida espiritual de seus membros, também se preocupa com a saúde física”, elogiou uma seguidora.

“Decisão acertadíssima! Na minha região essa doença está matando muita gente. Meu pai foi um que morreu na quarta-feira passada. É uma dor que sangra a alma”, afirma outra internauta.

O AGRAVAMENTO DA PANDEMIA NO ES

A iniciativa vem na hora certa, haja vista que o secretário Nésio Fernandes revelou na madrugada deste domingo (4), em suas redes sociais, que na última sexta-feira (12) o Espírito Santo registrou 150 novas internações de pacientes por Covid