Entenda como as vacinas estão enfrentando as variantes da Covid-19

Sars-Cov-2, vírus da Covid-19. Vacina contribui para diminuir os casos graves de pessoas infectadas por suas variantes. Crédito: Pixabay

Há um ano, quando a pandemia de Covid-19 foi declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , cientistas ao redor do mundo começaram a se empenhar no desenvolvimento de vacinas eficazes contra a doença. Agora, com a vacinação em curso, a preocupação da comunidade científica é sobre a eficácia das ampolas já aprovadas para o uso emergencial diante do surgimento de novas cepas, que, de acordo com estudos, se mostram mais transmissíveis e letais.

No Brasil , duas vacinas estão disponíveis até o momento para a população: a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac, e a AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford com a Fiocruz. Aprovadas no dia 17 de janeiro deste ano pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) , os imunizantes foram desenvolvidos de maneiras diferentes.

A vacina CoronaVac foi fabricada com o vírus inativo, que estimula a resposta imune capaz de proteger o organismo contra o novo coronavírus. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, informou que a CoronaVac produz anticorpos contra as variantes identificadas no Reino Unido, na África do Sul e no Brasil , conforme pesquisa realizada por cientistas do Instituto Butantan e da USP, no Instituto de Ciências Biomédicas (ICB).

O infectologista e presidente da Sociedade de Infectologia do Espírito Santo, Alexandre Rodrigues, explica que os estudos divulgados até o momento são positivos ao enfrentamento de novas variantes. Segundo o médico, as vacinas estimulam o sistema imunológico humano a produzir anticorpos contra a estrutura viral do coronavírus e conseguem ainda identificar e combater algumas de suas variações.

“As mutações conservam a estrutura parecida com o vírus Sars-Cov-2, mas têm mudanças específicas em seu DNA. Dessa forma, a vacina é fundamental para reconhecer aquele corpo inimigo e tentar eliminá-lo, melhorando a resposta do organismo contra a covid-19. Ou seja, mesmo que a pessoa seja infectada por uma variante do vírus, as chances dela desenvolver um quadro grave da doença é menor do que se ela não tivesse recebido as ampolas de imunização”, explica.

A pneumologista Cilea Martins lembra que vacina não é tratamento ou cura para nenhuma doença, mas uma prevenção e estimulação do organismo para o desenvolvimento de anticorpos. “Nenhuma vacina oferece 100% de proteção e não quer dizer que a pessoa não poderá ser infectada. No entanto, elas são fundamentais para o ser humano desenvolver um mecanismo de defesa para o coronavírus, atacando-o na fase inicial sem permitir o desenvolvimento da doença para a fase aguda, quando a pessoa precisa ser internada e até entubada”, detalha.

PREVENÇÃO DEVE SER MANTIDA

Devido a possibilidade de ser infectado mesmo ao tomar a vacina contra a covid-19 , o infectologista e professor da Universidade Federal do Espírito Santo , Crispim Cerutti Junior, alerta sobre a importância de manter os protocolos de prevenção e higienização após a aplicação das ampolas.

“Estudos já indicam que as variantes são potencialmente mais transmissíveis, e outros já começam a trazer evidências que também são mais letais. A vacinação em massa precisa estar combinada com a manutenção dos protocolos de prevenção, como o distanciamento social, o uso de máscara e o uso de álcool em gel”, destaca.

VACINAS DISPONÍVEIS NO BRASIL