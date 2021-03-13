Ex-presidente Lula é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

O imunizante foi aplicado numa estação de vacinação drive-thru montada pela secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde o ex-presidente mantém uma residência.

Lula tem 75 anos e receberia a primeira dose só nesta próxima segunda-feira (15), mas a prefeitura de São Bernardo do Campo resolveu iniciar a imunização de pessoas entre 75 e 76 anos já neste sábado.