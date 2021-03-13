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Aos 75 anos

Ex-presidente Lula é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo

Lula tem 75 anos e recebeu a primeira dose numa estação de vacinação drive-thru montada pela secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo

Publicado em 13 de Março de 2021 às 11:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mar 2021 às 11:41
Ex-presidente Lula é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo
Ex-presidente Lula é vacinado contra a Covid-19 em São Paulo Crédito: Ricardo Stuckert/Instituto Lula
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, neste sábado (13), a primeira dose da vacina contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
O imunizante foi aplicado numa estação de vacinação drive-thru montada pela secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, onde o ex-presidente mantém uma residência.
Lula tem 75 anos e receberia a primeira dose só nesta próxima segunda-feira (15), mas a prefeitura de São Bernardo do Campo resolveu iniciar a imunização de pessoas entre 75 e 76 anos já neste sábado.

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